joi, octombrie 30, 2025
Oana Gheorghiu, numită vicepremier al României. Primul mesaj după preluarea funcției
Sursa: Oana Gheorghiu Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi dimineață decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, o înlocuiește în această poziție pe Dragoș Anastasiu. La scurt timp după depunerea jurământului, noul vicepremier a transmis un mesaj public în care a vorbit despre decizia sa și despre prioritățile pe care și le asumă în cadrul Guvernului.

„Un pas nou, dar firesc”

„După mai bine de 15 ani dedicați unuia dintre cele mai ambițioase proiecte din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România, dar și dezvoltarea unui campus medical destinat copiilor – am decis să fac un nou pas. Am acceptat propunerea de a deveni vicepremier al României”, a transmis Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

Ea a subliniat că alegerea nu a fost una ușoară, întrucât Asociația „Dăruiește Viață” rămâne parte din identitatea sa profesională și personală. Totodată, a precizat că se va retrage temporar din funcțiile executive deținute în cadrul organizației, pentru a evita orice conflict de interese.

Deschidere către societate și reformă

În mesajul său, Oana Gheorghiu a afirmat că experiența acumulată în sectorul non-guvernamental o va ajuta să promoveze în administrație principiile solidarității și implicării civice:
„Cred cu tărie că ceea ce am învățat din construcția unui spital împreună cu o comunitate de oameni implicați poate fi dus mai departe, în instituțiile statului. Rolul meu ca vicepremier va fi să aduc Guvernul mai aproape de cetățeni, de mediul privat și de societatea civilă, astfel încât reformele să se bazeze pe nevoile reale ale oamenilor.”

Ea a mai adăugat că își dorește ca mandatul său să fie marcat de deschidere, consultare și încredere între administrație și societate.

Reacții și controverse

Numirea Oanei Gheorghiu a generat și reacții din spațiul public, unele legate de comentariile sale anterioare la adresa administrației Trump, care au fost reluate în mediul online în ultimele zile. Gheorghiu a explicat că opiniile exprimate în trecut nu au legătură cu activitatea sa guvernamentală și că intenția ei este de a lucra „în interesul tuturor românilor, dincolo de preferințele politice”.

