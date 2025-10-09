Deputat Alexandru Andrei: „Curtea Constituțională a transmis că direcția reformelor susținute de Guvernul Bolojan este constituțională, corectă și necesară”!

Curtea Constituțională a transmis astăzi (n.red.- 8 octombrie) un semnal puternic: direcția reformelor susținute de Guvernul Bolojan este constituțională, corectă și necesară.
Judecătorii Curții Constituționale a României au respins sesizările de neconstituționalitate asupra a două legi extrem de importante: cea vizând măsurile în domeniul sănătății și cea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Prin această decizie, cel de-al doilea pachet al măsurilor de reformă promovat de premierul Bolojan merge mai departe.
Cele două legi au obiective precise: un sistem medical mai transparent și mai corect, respectiv, administrarea profesionistă a companiilor de stat, bazată pe criterii, nu pe interese.
Legea sănătății înseamnă ordine și transparență în spitale, printre principalele direcții promovate numărându-se:
– Reforma cabinetelor medicale – Cabinetele de medicină de familie pot deschide până la două puncte secundare de lucru, cu program fracționat de minimum cinci ore/săptămână. Aceleași reguli se aplică și cabinetelor medicale cu personalitate juridică, cu un singur medic în activitate.
– Criterii noi pentru ocuparea funcțiilor medicale de conducere: medici-șefi UPU, SMURD sau CPU trebuie să aibă cel puțin cinci ani vechime în specialitate;
– Reducerea spitalizării continue cu aproximativ 20% și creșterea ponderii consultațiilor în ambulatoriu, pentru a eficientiza utilizarea resurselor;
– Spitalele private vor fi responsabilizate pentru calitatea serviciilor oferite, prin măsuri specifice.
Cea de-a doua lege – cea a guvernanței corporative – are ca scop profesionalizarea managementului și controlul real asupra performanței întreprinderilor de stat.
În acest sens, legea impune, printre altele:
– Reducerea membrilor din consiliile de administrație: la trei membri pentru regiile autonome și companiile mici și la cinci membri la companiile mari, cu cifră de afaceri de peste 7,5 milioane de euro;
– Limitarea indemnizațiilor;
– Modificarea ponderii indicatorilor de performanță – 50-75% financiari; – 25-50% nefinanciari;
– Limitarea cumulului de funcții: o persoană va putea face parte dintr-un singur consiliu de administrație, în loc de două, concomitent, cum prevede legea în prezent.