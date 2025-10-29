miercuri, octombrie 29, 2025
Jurnal giurgiuvean
O nouă sancțiune pentru depozitarea ilegală a deșeurilor în municipiul Giurgiu

Photo by Jon Tyson

O persoană din municipiul Giurgiu a fost sancționată contravențional după ce a fost surprinsă depozitând deșeuri menajere într-o zonă neautorizată.

Incidentul a fost semnalat la Dispeceratul Poliției Locale de către un cetățean care a observat fapta în zona blocului 75 garsoniere. Ca urmare a sesizării, agenții din cadrul Compartimentului Protecția Mediului s-au deplasat la fața locului, unde au identificat-o pe numita Z.A., în vârstă de 72 de ani. Aceasta depozitase deșeuri rezultate din gospodărie într-un loc nepermis.

Pentru fapta comisă, persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile legale privind protecția mediului și menținerea curățeniei pe raza municipiului.

Reprezentanții Primăriei municipiului Giurgiu adresează mulțumiri cetățenilor care dau dovadă de spirit civic și colaborează cu autoritățile, semnalând prompt situațiile ce afectează mediul și aspectul urban al orașului.

