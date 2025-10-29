miercuri, octombrie 29, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Incendiu într-un apartament din Mihăilești, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată

Incendiu într-un apartament din Mihăilești, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată

Jurnal
-
0
Incendiu într-un apartament din Mihăilești, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată

Un incendiu a izbucnit azi-noapte într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din orașul Mihăilești. Proprietarii locuinței s-au autoevacuat la timp și, din fericire, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit prompt pompierii din cadrul Secției Mihăilești, care s-au deplasat cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o autospecială SAJ. În momentul sosirii echipajelor, apartamentul era inundat de fum, iar în sufragerie ardeau mobilier, materiale textile și un televizor.

După lichidarea incendiului, specialiștii au stabilit că focul a pornit de la o lumânare sau candelă lăsată aprinsă nesupravegheată, adică foc deschis în spațiu închis – o cauză frecventă a incendiilor domestice.

ISU Giurgiu: „O clipă de neatenție poate provoca o tragedie”

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor în locuințe.

Pentru a evita producerea unor evenimente similare, pompierii recomandă:

  • nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate – stingeți-le înainte de a părăsi încăperea;

  • opriți flacăra înainte de a muta lumânarea;

  • folosiți suporturi stabile și rezistente la căldură;

  • nu amplasați lumânările lângă materiale inflamabile (mobilier, perdele, ziare etc.);

  • nu le lăsați la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie;

  • și, foarte important, să nu adormiți niciodată cu lumânările aprinse.

Pompierii giurgiuveni atrag atenția că un moment de neglijență poate duce la pierderi materiale semnificative sau chiar la tragedii.

VREMEA

Giurgiu
nori împrăștiați
12.8 ° C
12.8 °
12.8 °
51 %
1.8kmh
34 %
mie
13 °
J
20 °
vin
20 °
S
20 °
D
21 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com