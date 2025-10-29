Incendiu într-un apartament din Mihăilești, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată

Un incendiu a izbucnit azi-noapte într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din orașul Mihăilești. Proprietarii locuinței s-au autoevacuat la timp și, din fericire, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
La fața locului au intervenit prompt pompierii din cadrul Secției Mihăilești, care s-au deplasat cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o autospecială SAJ. În momentul sosirii echipajelor, apartamentul era inundat de fum, iar în sufragerie ardeau mobilier, materiale textile și un televizor.
După lichidarea incendiului, specialiștii au stabilit că focul a pornit de la o lumânare sau candelă lăsată aprinsă nesupravegheată, adică foc deschis în spațiu închis – o cauză frecventă a incendiilor domestice.
ISU Giurgiu: „O clipă de neatenție poate provoca o tragedie”
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor în locuințe.
Pentru a evita producerea unor evenimente similare, pompierii recomandă:
să nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate – stingeți-le înainte de a părăsi încăperea;
să opriți flacăra înainte de a muta lumânarea;
să folosiți suporturi stabile și rezistente la căldură;
să nu amplasați lumânările lângă materiale inflamabile (mobilier, perdele, ziare etc.);
să nu le lăsați la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie;
și, foarte important, să nu adormiți niciodată cu lumânările aprinse.