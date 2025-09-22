O nouă rundă de sterilizare a câinilor și pisicilor, la Primăria Oinacu (Galerie FOTO)

luni, septembrie 22, 2025
La finele săptămânii trecute, Primăria Oinacu a fost din nou gazda unei noi etape de sterilizare a câinilor și pisicilor, după ce alte acțiuni de agest gen au fost frsfășurate cu succes, proprietarii patrupedelor răspunzând cu promptitudine și cu plăcere acestei obligații cetățenești.

Așa se face că în această nouă rundă au fost  sterilizați un număr de  112 câini și pisici!

 Stăpânii acestor animale mulțumesc Primăriei comunei Oinacu și îndeosebi primarului Fabian Țîrcă care a făcut posibilă o astfel de inițiativă.

Ei au mai mulțumit totodată  sponsorilor Ein Herz fur Streuner e.V., Umbra canis, echipei medicale Paws Care Vet ,   @Restaurantului „La Tofan”, pentru platoul plin de bunătăți și nu în ultimul rând voluntarilor implicați, tuturor cetățenilor care au susținut această campanie!

Reamintim că singura soluție pentru a stopa înmulțirea necontrolată a animalelor este STERILIZAREA!

(Jurnal)

