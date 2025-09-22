O nouă rundă de sterilizare a câinilor și pisicilor, la Primăria Oinacu (Galerie FOTO)

La finele săptămânii trecute, Primăria Oinacu a fost din nou gazda unei noi etape de sterilizare a câinilor și pisicilor, după ce alte acțiuni de agest gen au fost frsfășurate cu succes, proprietarii patrupedelor răspunzând cu promptitudine și cu plăcere acestei obligații cetățenești.
Așa se face că în această nouă rundă au fost sterilizați un număr de 112 câini și pisici!
Stăpânii acestor animale mulțumesc Primăriei comunei Oinacu și îndeosebi primarului Fabian Țîrcă care a făcut posibilă o astfel de inițiativă.