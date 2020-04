„Întrebare pentru autorități este normal să amendezi o persoană în vârstă cu paralizie a mânii stângi, pentru că era în scara blocului, urmărind să vină un vecin să o ajute să-i cumpere niște alimente.

Eu nu cred ca este normal, pentru început în situația care suntem trebuie sa explicăm omului de rând mai ales vârstnicilor situația care o întâmpinam și condițiile.

Am postat acesta problemă pentru că.aceasta persoana îmi este vecina și are o situație grea.”.

Astfel sună o postare pe facebook, făcută de giurgiuveanca Carmen Alina Bătinețu. În postare este vorba despre Leontina Andronic, o femeie în vârstă de 67 de ani, cu handicap fizic și care trăiește dintr-un venit de aproape o mie de lei (pensia socială de 704 lei, căreia i se adaugă o indemnizație de handicap de aproape trei sute de lei).

23 martie, ora 13,28, un echipaj al poliției municipale, a oprit lângă blocul în care locuiește femeia, și, pe motiv că aceasta aștepta, în fața blocului, pe cineva căruia să îi dea niște bani pentru pâine și medicamente, agenta din mașină a sancționat-o pe bătrână.

Despre cele petrecute cu aproape două săptămâni în urmă a povestit chiar Leontina Andronic, printre lacrimi:

„Am semipareză pe stânga. Dacă nu am găsit pe nimeni să se ducă, un vecin mi-a zis să stau pe un scaun, acolo, poate trece totuși cineva. Mi-a spus să stau pe scaun, pentru că nu pot sta mult în picioare. M-am uitat la ceas, era unu fără zece, am zis că mai stau puțin. Poliția a venit prin spatele blocului, ăia care erau la table au fugit, și a rămas doar unul cu sticla de bere.

Polițista m-a întrebat că de ce am ieșit afară, și i-am răspuns că am ieșit după pâine. „Păi la ora asta?”, mă întreabă ea. Zic, da, că n-am găsit pe nimeni să îmi ia. Și mi-a zis că îmi dă amendă, și m-a luat peste picior că îmi ia tablele (dar alea nu erau ale mele). Eu n-am avut în viața mea nicio amendă, nu am avut de-a face cu poliția și acum, la bătrânețe, ajung să pățesc asta. Am primit amendă un milion, și eu am pensie de șapte milioane. Mi-a zis că de câte ori mă prinde afară o să îmi dea amendă. Am lucrat la fostul ISCIP și după aia la mătură pe stradă, și acum sunt la pensie. Am 27 de ani pe cartea de muncă, și șapte milioane pensie…

Nu îmi explic de ce sunt așa de răi, m-a deranjat că ălora care beau acolo nu le-a dat nimic, și mie că am stat acolo mi-a dat amendă…Nu am cerut la nimeni niciodată nimic…lasă că plătesc eu și asta…”

Referitor la acest caz, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au precizat:

„Este vorba despre o femeie de 67 de ani din Giurgiu care a fost depistată pe strada Tineretului de polițiștii de la Poliția Municipiului Giurgiu circulând în afara locuinței, în afara intervalului orar 11.00-13.00.

În fapt, la data de 28 martie a.c., ora 13.28., femeia se deplasa fără un interes profesional sau pentru realizarea unor activități agricole, în afara locuinței.

Femeia a fost sancționată contravențional conform prevederilor OUG 1/1999 raportat la art. 3 din Ordonanța Militară Nr.3/2020, cu amendă în valoare de 200 lei, cu posibilitatea achitării sumei de 50 lei în termen de 15 zile.”

(Jurnal)