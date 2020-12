Au început negocierile și discuțiile privind desemnarea unui nou premier. Fiecare partid – sau alianță politică – își stabilește listele de preferințe, dintre acestea urmând să se decidă persoana care va fi, mai apoi, prezentată președintelui Klaus Iohannis drept nominalizare pentru șefia guvernului.

Printre aceste nume, pe lista liberalilor, figurează și numele liderului organizației județene a PNL, europarlamentarul Dan Motreanu. Cel mai probabil, această posibilă nominalizare se datorează faptului că organizația județeană Giurgiu a PNL a obținut cel mai bun scor, la nivel național, la alegerile de duminică, 6 decembrie.

Contactat telefonic, acesta a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Nu am cunoștință de acest lucru, mă onorează, dar interesul meu, ca politician, la acest moment, este să sprijin județul Giurgiu pentru a se dezvolta. Din postura de premier, nu aș fi putut face acest lucru, pentru că s-ar fi interpretat. Repet, nu am fost întrebat, consultat cu privire la această nominalizare. Astăzi (n.r. 8 decembrie) are loc la București, la Centru, o ședință în care se va discuta, probabil, acest lucru, dar, din motive obiective, nu pot fi prezent la această ședință”, a încheiat europarlamentarul giurgiuvean Dan Motreanu.

(Jurnal)