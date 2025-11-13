Deputat Marian MINA: „PSD rămâne ferm în convingerea că DEZVOLTAREA țării trebuie să vină din investiții și parteneriate corecte, nu din austeritate și tăieri!”

„PSD rămâne ferm în convingerea că DEZVOLTAREA țării trebuie să vină din investiții și parteneriate corecte, nu din austeritate și tăieri! De aceea, insistăm pentru aplicarea Programului de stimulare economică, un plan clar prin care firmele românești pot investi, pot crea locuri de muncă și pot contribui la creșterea bugetului — fără cheltuieli suplimentare pentru Guvern.

Cum funcționează:

– Prin credit fiscal – noile investiții în industrii strategice vor putea beneficia de deduceri fiscale, dacă aduc locuri de muncă și dezvoltare locală.

– IMM-urile vor fi sprijinite prin garanții și măsuri care le ușurează accesul la finanțare.

– Investițiile în cercetare, tehnologie și inovație vor fi încurajate pentru a construi o economie modernă și competitivă.

PSD propune un program care aduce plus valoare, locuri de muncă mai bine plătite și stabilitate pentru familiile din #România . Spre deosebire de politicile de austeritate, aceste măsuri motivează, nu pedepsesc. Țări europene le-au aplicat cu succes, iar România are nevoie exact de asta: soluții care încurajează investițiile și parteneriatul dintre Guvern și mediul de afaceri.

Vizate sunt domenii-cheie pentru economie: industria alimentară, chimică, farmaceutică, auto, apărare, construcții metalice și producția de utilaje.

PSD își menține ferm poziția: NU va susține niciun alt pachet de măsuri care nu include aceste propuneri!”

Deputat Marian MINA