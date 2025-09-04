Noul inspector general al IȘJ Giurgiu ne spune care sunt prioritățile noii echipe de conducere a Inspectoratului Școlar, la debutul noului an de învățământ

Recent anunțam numirea în funcția de inspctor general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, al profesoarei Alina Meclea.
În această ediție a cotidianului nostru ne-am propus mai întâi de toate să facem o reparație morală, întrucât în materialul la care facem referire am omis să precizăm că la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu sunt doi inspectori adjuncți, nu unul singur: prof. Găină Florentina și Ionel Neagu.
Astfel că la acest moment noua echipă de conducere a Inspectoratului Școlar Giurgiu este formată din 3 cadre didactice cu experiență, atât la catedră cât și managerială, criterii ce constituie suportul unei coordonări excelente, cu abilitați reale de leadership, cu o viziune pe termen lung și cu abilități de comunicare excelente, o echipă capabilă să navigheze printre incertitudinile și schimbările de fond din sistemul de învățământ, dar care să păstreze și să continue totodată modernizarea învățământului giurgiuvean, implementarea competenței și a responsabilității, obținând în același timp rezultate cât mai bune la examenele naționale…
În acest context, solicitată să ne spună care este prioritatea sa în noua funcție, prof. Alina Meclea (foto), ne-a spus:
„În viitorul imediat prioritatea vizează un început școlar cât mai aproape de normalitate, cu cât mai multe festivități desfășurate – așa cum s-a întâmplat și până acum – de așa natură încât copiii și părinții acestora să nu resimtă disensiunile dintre angajatori, sindicate și cadre didactice. Până la urmă trebuie să reușim să oferim un cadru armonios, în primul rând copiilor.
În viitorul îndepărtat evident că vom menține proiectul început de dl. prof. Ion Ghimpețeanu, fostul inspector general al IȘJ, actualmente prefectul județului Giurgiu, pentru că este un proiect care a dat rezultate… ele sunt vizibile. Iată de ce acest proiect trebuie să fie de lungă durată, astfel vom continua proiectul domniei sale. Probabil că de anul acesta vom avea rezultate pozitive și la examenul de Bacalaureat…” – ne-a mai precizat prof. Alina Meclea, noul inspector general al IȘJ Giurgiu.
(Florian Tincu)