Senator Gabriela HORGA: „Delegația FMI a salutat măsurile luate de Guvernul României…!”

„Ne-am obișnuit ca vizitele FMI în România să fie simple vizite de curtoazie și este bine ca lucrurile să rămână așa. Delegația FMI a salutat măsurile luate de Guvernul României, într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Mesajul Guvernului României este unul clar: luăm aceste măsuri pentru că sunt necesare pentru România, nu pentru că ni le-ar cere cineva din afară.

Guvernul României este pe deplin capabil să ia decizii pentru reducerea deficitului bugetar. Guvernul Ilie Bolojan încearcă să ia măsuri responsabile și România se poate echilibra singură din punct de vedere financiar-bugetar, dacă înțelegem cu toții nevoia ajustărilor.