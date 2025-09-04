vineri, septembrie 5, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Conducerea Preimăriei comunei Mihai Bravu sprijină permanent școala, plecând de la premisa că EDUCAȚIA este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea!

Conducerea Preimăriei comunei Mihai Bravu sprijină permanent școala, plecând de la premisa că EDUCAȚIA este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea!

Jurnal
-
0
Conducerea Preimăriei comunei Mihai Bravu sprijină permanent școala, plecând de la premisa că EDUCAȚIA este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea!

Educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea, iar pentru elevii din Mihai Bravu, lumea începe din comuna lor…

Școala Gimnazială  din Mihai Bravu, ce poartă numele de „Dumitru Constantin” (foto 1), funcționează într-un singur corp de clădire, ne spunea viceprimarul Nichita Cristian, ca răspuns la întrebarea noastră despre ultimele pregătiri cu puțin înainte de începerea  noului an școlar.

         Foto 1 – Școala „Dumitru Constantin”- Mihai Bravu 

„De fapt această parte de clădire unde se vor desfășura cursurile, găzduiește atât  grădinița,  ciclul primar cât și cel gimnazial. În anul școlar anterior au fost înscriși  305  elevi,  din care 86 preșcolari, copii de grădiniță.  Am avut un colectiv de 18 cadre didactice din care zece sunt titulari ai școlii din comună.  Personalul școlii este un colectiv de oameni tineri, oameni care au investit în cariera lor didactică. Unii dintre ei au deja gradul 1, având vechime, lucru care înseamnă un plus de experiență. Această experiență este împărtășită și colegilor mai tineri, entuziaști, dornici să se perfecționeze, să se adapteze tot timpul la noile cerințe educaționale, implicit cele digitale.

Astfel că  această combinație  a colectivului  didactic în care experiența didactică se îmbină cu  entuziasmul și dorința de nou, este un mare beneficiu pentru comunitate. Relațiile dintre părinți și profesori sunt la rândul lor foarte  bune.  Ei sunt într-o permanentă comunicare, fiind vorba și de o comunitate mai mică…Părinții apreciază calitatea actului didactic, fiind implicați mereu…

Primăria joacă un rol important,  fiind un factor de sprijin material. Noi acoperim cheltuielile materiale, oferindu-le bunuri și diferite servicii ,  utile în desfășurarea procesului educațional. Însă colaborarea noastră, a Primăriei  cu școala și implicit cu părinții nu se reduce doar la partea strict administrativă, ea fiind o colaborare și o comunicare permanentă,   Primăria fiind constant alături de cadrele didactice și de părinți, în toate acțiunile desfășurate.”

Solicitat să ne vorbească despre dotările școlii, viceprimarul comunei Mihai Bravu ne spunea:

„La nivel de dotări, școala are un mobilier modern,  achiziționat printr-un proiect al Primăriei, în anul 2016. De asemenea tot Primaria a dotat școala, în urmă cu doi ani,  cu table interactive,  de dimensuini mari pentru desfășurarea,  la un nivel adaptat noilor cerințe educaționale, căci  tehnologia joacă un rol  esențial astăzi, noi dorind ca elevii noștri să poată folosi resursele IT în procesul didactic.

În acest context am avut un sprijin real din partea  Consiliului Județean Giurgiu care  ne-a  ajutat cu  material didactic  și tehnic. Cabinetele și laboratoarele, mă refer la cel de chimie, de fizică, biologie au fost dotate impecabil. Vă pot da exemple concrete: avem microscoape,  truse de optică, de electricitate etc. Suntem conștienți că orele de laborator sunt esențiale pentru formarea competențelor și dobândirea  unor abilități extrem de utile pentru viitorul elevilor noștri.  Consiliul Județean, prin fondul PNRR, ne-a dotat și cu imprimante pentru fiecare  clasă, urmând ca foarte curând  să primim și câte un laptop.

Este un ajutor  extrem de important.  Ne bazăm pe sprijinul logistic  al Consiliului Județean , care a dovedit că  este un provider permanent, fie material, logistic sau/și administrativ.

Anul trecut, directorul școlii, Nichita Adina Maria, care este soția mea,  a implementat împreună cu Consiliul Județean un program pentru prevenirea abandonului școlar, de fapt un proiect care a presupus și achiziționarea de calculatoare, în vederea realizării unui laborator de informatică, constând în mobilier, birouri individuale  și implicit calculatoare. Noi considerăm că informatica le permite elevilor să înțeleagă mai bine impactul tehnologiei asupra societății și economiei, educându-i în privința responsabilității digitale” – ne-a mai precizat viceprimarul Nichita Cristian, promițându-ne că ne va ține la curent, atât el cât și primarul comunei, Nițu Ion,  cu toate prefacerile și investițiile făcute în educația tinerilor din Mihai Bravu.

(Florian Tincu) 

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
20.9 ° C
20.9 °
20.9 °
54 %
2.5kmh
89 %
vin
33 °
S
31 °
D
32 °
lun
33 °
mar
25 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com