Noul director al Autorității Navale Române (ANR) are legătură cu Giurgiu!

Dan-Alexandru Catană este noul director general interimar al Autorității Navale Române (ANR).
El a fost căpitan de port, gradul IA, la Căpitănia Zonală Giurgiu și căpitan-șef de port la Căpitănia Zonală Giurgiu.
Funcțiile le-a deținut în anul 2014, respectiv 2022-2024. Dan A. Catană are o vastă experiență în domeniul navigației și managementului instituțional, ocupând diverse funcții importante de-a lungul carierei sale, a fost și căpitan de port gradul IA la Căpitănia Portului Snagov.
Ulterior, între noiembrie 2014 și ianuarie 2022, a ocupat funcția de șef al Biroului Siguranța Navigației în aceeași structură. Catană a fost director de cabinet – secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, simultan ocupând funcția de căpitan-șef de port la Căpităria Portului Snagov / Căpitănia Zonală Giurgiu. Din mai 2024, a fost numit director general adjunct al ANR.
