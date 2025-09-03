miercuri, septembrie 3, 2025
Noul director al Autorității Navale Române (ANR) are legătură cu Giurgiu!

Dan-Alexandru Catană  este noul  director general interimar al Autorității Navale Române (ANR).

El  a fost căpitan de port, gradul IA, la Căpitănia Zonală Giurgiu și căpitan-șef de port la Căpitănia Zonală Giurgiu.

Funcțiile le-a deținut în anul 2014, respectiv 2022-2024. Dan A. Catană are o vastă experiență  în domeniul navigației și managementului instituțional, ocupând diverse funcții importante de-a lungul carierei sale,  a fost și căpitan de port gradul IA la Căpitănia Portului Snagov.

Ulterior, între noiembrie 2014 și ianuarie 2022, a ocupat funcția de șef al Biroului Siguranța Navigației în aceeași structură. Catană a fost director de cabinet – secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, simultan ocupând funcția de căpitan-șef de port la Căpităria Portului Snagov / Căpitănia Zonală Giurgiu. Din mai 2024, a fost numit director general adjunct al ANR.

