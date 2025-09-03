miercuri, septembrie 3, 2025
”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la… pușcărie”!

Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, un proiect inițiat de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion, care modifică Codul Penal și  îi descurajează pe Cămătari să mai comită  infracțiuni.

 Ca multe alte legi,  extrem de permisive cu infractorii, până la această modificare legală,  autoritățile puteau  să confiște doar dobânzile încasate nu însă  și sumele date inițial cu camătă.

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, este de părere că ”Dacă faci cămătărie,  pleci fără bani la pușcărie!”

„Este timpul să luăm banii de la cămătari și să îndreptăm o mare greșeală făcută de ÎCCJ. Este ridicol să nu fie confiscată suma care este dată cu titlul de camătă în momentul în care este condamnat un cămătar pentru această infracțiune. Este ridicol pentru că această sumă face obiectul infracțiunii de camătă. Trebuie să oprim aceste practici, pentru că generează trafic de persoane, sărăcie lucie și alte infracțiuni. Cămătarii vor fi astfel descurajați să mai facă infracțiuni, pentru că riscă să piardă toți banii” – a declarat Deputatul.

  Art. 351 din Codul Penal a fost modificat astfel: „Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul Penal”.

(Jurnal)

