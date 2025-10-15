Noul Cod Rutier reduce din nou depășirea limitei vitezei legale!

Nu există o viteză minimă standard pentru autoturisme pe șosele, cu excepția cazului în care este impusă de un indicator de „viteză minimă obligatorie”.

Totuși, legea interzice mersul cu viteză prea mică în mod nejustificat, care să împiedice traficul fluid, iar conducătorii trebuie să adapteze viteza la condițiile din trafic și să nu depășească viteza maximă admisă pentru sectorul respectiv de drum.