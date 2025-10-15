miercuri, octombrie 15, 2025
Noul Cod Rutier reduce din nou depășirea limitei vitezei legale!

Dacă până acum șoferii aveau o marjă de toleranță de 10 km/h peste limita legală fără să fie sancționați, noul Cod Rutier reduce depășirea limitei vitezei legale, la doar 5 km/h.

Decizia a fost luată în urma modernizării sistemelor radar, acestea având acum o acuratețe sporită și o eroare mult diminuată, potrivit click.ro.  Măsura are ca scop principal reducerea accidentelor și sporirea siguranței în trafic.

            Sancțiunile riscate de șoferii care depășesc această limită:

10-20 km/h peste limită: 2-3 puncte amendă (404-606 lei) + 2 puncte de penalizare

21-30 km/h peste limită: 4-5 puncte amendă (808-1.010 lei) + 3 puncte de penalizare

31-40 km/h peste limită: 6-8 puncte amendă (1.212-1.616 lei) + 4 puncte de penalizare

41-50 km/h peste limită: 9-20 puncte amendă (1.818-4.040 lei) + 6 puncte de penalizare

peste 50 km/h: 9-20 puncte amendă (1.818-4.040 lei) + suspendarea permisului pentru 90 de zile

Codul Rutier 2025 pedepsește și șoferii prea lenți. Dacă circulă cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă impusă, aceștia riscă amenzi între 405 și 607 lei.

Nu există o viteză minimă standard pentru autoturisme pe șosele, cu excepția cazului în care este impusă de un indicator de „viteză minimă obligatorie”. Totuși, legea interzice mersul cu viteză prea mică în mod nejustificat, care să împiedice traficul fluid, iar conducătorii trebuie să adapteze viteza la condițiile din trafic și să nu depășească viteza maximă admisă pentru sectorul respectiv de drum. 

Dacă nu există un indicator care să fixeze o viteză minimă, nu există o valoare specifică legală, dar este ilegală circulația cu o viteză prea mică în mod nejustificat.

