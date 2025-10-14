Deputat Gabriela HORGA: „Adevărata trădare de țară este să refuzi reformele care scot România din blocaj și o aduc în rândul statelor europene moderne!”

„Proiectele de reformă inițiate de Guvernul Ilie Bolojan sunt atacate sistematic de AUR, un partid care apară vechile privilegii și încearcă să blocheze modernizarea României. Adevărata trădare de țară este să refuzi reformele care scot România din blocaj și o aduc în rândul statelor europene moderne. Un nou episod s-a petrecut astăzi: încercarea nereușită a AUR de a pune sub semnul întrebării activitatea ministrului Economiei.
Cei de la AUR au atacat dintr-un nou exact într-un domeniu în care Guvernul Ilie Bolojan a demarat o reformă substanțială. AUR a început războiul printr-o moțiune de cenzură împotriva legii privind companiile de stat. Practic, AUR a pledat pentru menținerea salariilor enorme de la vârful companiilor de stat.
AUR a depus moțiune de cenzură și împotriva proiectului prin care scad salariile și indemnizațiile la ASF, ANRE și ANCOM și se reduce numărul de posturi din aceste instituții.
AUR a uitat tot ceea a spus despre profiturile scoase din țară de multinaționale. Când Guvernul Ilie Bolojan a propus măsuri care chiar le limitează, AUR a sărit să le blocheze.
AUR a încercat fără succes să blocheze și reforma în sănătate propusă de Guvernul Ilie Bolojan. Această reformă pune pacientul pe primul loc și medicul în centrul deciziei, asigură acces mai bun la servicii medicale, introduce management profesionist în spitale, elimină numirile politice.
Contestațiile AUR care vizau aceste legi au fost respinse de Curtea Constituțională. Reprezentanții AUR au fost interesați doar să amâne cât mai mult aplicarea reformelor.
Senatorii AUR au depus un proiect de lege care ar echivala, în fapt, cu desființarea Pilonului II de pensii, prin transformarea depunerilor din obligatorii în opționale. Această propunere ar submina unul dintre cele mai importante mecanisme de economisire pe termen lung pentru români.
AUR nu e partidul care apără România. Este partidul care apără cu fiecare ocazie vechiul sistem și blochează orice pas spre o Românie modernă, funcțională și europeană.”