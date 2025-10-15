Deputat Marian MINA: „Sănătatea oamenilor este mai presus de orice…!” „Sunt întru totul ÎMPOTRIVA construirii INCINERATORULUI de deşeuri, la Giurgiu!”

„Sunt giurgiuvean, sunt un om care iubeşte acest oraş, aici locuiesc, la fel şi familia mea, aşa că repet: NU voi sta indiferent în fața unei decizii care pune în pericol sănătatea și siguranța noastră şi sunt întru totul ÎMPOTRIVA construirii INCINERATORULUI de deşeuri, la Giurgiu!

Nu are nimeni dreptul să pună în pericol sănătatea și siguranța noastră şi pe cea a copiilor noştri. Construirea unui incinerator de deșeuri lângă casele și familiile noastre este o problemă uriașă atât pentru Giurgiu, cât şi pentru vecinii bulgari.

Asta am discutat, astăzi, la întâlnirea de la Ruse la care am participat, fiind invitat de primarul Pencho Milkov, căruia îi mulţumesc pentru susţinere!

Am arătat faptul că am făcut, până acum, tot ce depinde de mine, în calitate de deputat, pentru ca instituţiile cu atribuţii în domeniu – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului – se sesizeze şi să ia măsuri, astfel încât incineratorul să NU fie construit la Giurgiu.

Giurgiuvenii, dar și vecinii noștri din Bulgaria s-au unit deja împotriva acestui proiect. Nu vor fum, nu vor poluare, nu vor pericole pentru copii și pentru viitor!

Le sunt alături şi le spun din nou: voi face tot ce ține de mine pentru ca acest incinerator să nu devină realitate. Giurgiu are nevoie de investiții în dezvoltare, NU ÎN POLUARE!”

Deputat Marian MINA