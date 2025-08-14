Acasă Actualitate Nouă propunere în sistemul de învățământ: Școală cu program scurt! Liceele care doresc să treacă la doar 3 zile de cursuri pe săptămână, stârnesc controverse

Nouă propunere în sistemul de învățământ: Școală cu program scurt! Liceele care doresc să treacă la doar 3 zile de cursuri pe săptămână, stârnesc controverse

Jurnal
-
0
Nouă propunere în sistemul de învățământ: Școală cu program scurt! Liceele care doresc să treacă la doar 3 zile de cursuri pe săptămână, stârnesc controverse

Tot mai multe licee din țară – și chiar câteva din județul Giurgiu – iau în calcul sau au decis deja să aplice un program comprimat: doar trei zile de școală pe săptămână!

 Motivația oficială? „Optimizarea resurselor” – fie ele financiare, umane sau de infrastructură. În spatele declarațiilor, însă, se ascund realități și probleme pe care părinții, profesorii și elevii le simt pe pielea lor.

                       De ce doar trei zile?

  • Lipsa profesorilor în anumite discipline cheie forțează unitățile să grupeze orele în mai puține zile.

  • Economii la utilități – mai ales în sezonul rece, reducerea zilelor de funcționare ar însemna mai puțină încălzire, curent și consum de apă.

  • Clase supraaglomerate și lipsa spațiului – unele școli aplică învățământ hibrid, cu jumătate de clasă fizic, jumătate online.

                   Cum arată „programul scurt”

Elevii vin la școală luni, miercuri și vineri (în unele cazuri marți, joi și sâmbătă), însă stau și câte 8-9 ore pe zi pentru a acoperi materia. Restul zilelor sunt dedicate studiului individual sau lecțiilor online. Oficial, materia nu se reduce – doar se comprimă.

                      Este oportună schimbarea?

Întrebată care ar fi impactul unui astfel de mod de învățare, cu doar 3 zile pe săptămână inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, prof. Florentina Găină ne-a precizat:

„În momentul de față nu aș putea exprima o părere foarte argumentată. Dacă vreți părerea mea strict personală, cred că deocamdată trebuie mult mai bine analizată, discutată și văzute cât mai multe păreri privind avantajele și pe de altă parte dezavantajele unei asemenea soluții.

La cum arată acum sistemul de învățământ , în ceea ce privește numărul de ore și de zile, cred că nu e bine să emitem o părere, fără să o cunoaștem, să o studiem și fără să analizăm ce ar însemna această schimbare. Cu siguranță că această problemă ar putea să rămână într-o dezbatere publică, mai ales că orice inițiativă, cu cât este mai mai mult analizată și dezvoltat cu atât poate oferi argumente și avantaje.”

La rândul lor elevii sunt împărțiți: unii văd programul ca pe o șansă să aibă mai mult timp liber sau pentru joburi part-time; alții se plâng de zilele „maraton” cu prea multe ore.

Părinții se tem că, în realitate, calitatea educației va scădea și că „zilele libere” nu vor fi folosite pentru învățat.

Profesorii atrag atenția că predarea intensivă nu înseamnă învățare eficientă și că lipsa de continuitate va duce la lacune serioase.

                            Ce spun autoritățile

Ministerul Educației nu a emis încă o poziție clară, însă surse din inspectoratele școlare susțin că „programul de 3 zile” este o măsură punctuală, aplicată în unități cu probleme de personal sau spațiu, și că ea nu este o politică generală.

Pe termen scurt, soluția pare practică pentru școlile care nu au alte variante. Pe termen lung, însă, riscă să creeze diferențe uriașe între licee, între elevi și, implicit, între șansele lor la examene și pe piața muncii.

„Școala de trei zile” ar putea fi o adaptare la realitate sau primul pas către o educație „low cost” ( trad.- ieftină). Astfel, rămâne de văzut dacă va fi excepția sau dacă, în câțiva ani, va deveni noua normalitate.

(Florian Tincu)

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com