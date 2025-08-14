Nouă propunere în sistemul de învățământ: Școală cu program scurt! Liceele care doresc să treacă la doar 3 zile de cursuri pe săptămână, stârnesc controverse

Tot mai multe licee din țară – și chiar câteva din județul Giurgiu – iau în calcul sau au decis deja să aplice un program comprimat: doar trei zile de școală pe săptămână!
Motivația oficială? „Optimizarea resurselor” – fie ele financiare, umane sau de infrastructură. În spatele declarațiilor, însă, se ascund realități și probleme pe care părinții, profesorii și elevii le simt pe pielea lor.
De ce doar trei zile?
Lipsa profesorilor în anumite discipline cheie forțează unitățile să grupeze orele în mai puține zile.
Economii la utilități – mai ales în sezonul rece, reducerea zilelor de funcționare ar însemna mai puțină încălzire, curent și consum de apă.
Clase supraaglomerate și lipsa spațiului – unele școli aplică învățământ hibrid, cu jumătate de clasă fizic, jumătate online.