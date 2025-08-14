ANUNȚ ÎNTRERUPERE APĂ!

Având în vedere necesitatea alimentării cu apă a noii rețele, executată prin investitia Primariei Municipiului Giurgiu pe strazile adiacente Km5- Sos. Bucuresti, vă informăm că în data de 19.08.2025, între orele 800-1600 , se va întrerupe furnizarea apei potabile.
În aceste condiții nu vor beneficia de apă următorii consumatori:
– Cartierul de case Km 5;
– Societățile Comerciale, Agenții Economici și Instituțiile Publice din Zona Industrială Nord.
Cu speranța că veți înțelege situația, vă rugăm să vă asigurați necesarul de apă potabilă pentru această perioadă, asigurandu-vă totodată de demersurile noastre întreprinse pentru scurtarea timpului de intervenție, în măsura în care este posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere,