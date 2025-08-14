Cod galben de caniculă la Giurgiu! Mâine, de sărbătoarea Sfintei Maria, temperaturi de până la 37°C!

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare tip cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă mâine, 15 august, între orele 12:00-21:00, când se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, iar indicele temperatură – umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Pentru a trece cu bine de această perioadă, ISU Giurgiu recomandă respectarea următoarelor măsuri:
efectuaţi deplasări în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul;
evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;
purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;
evitaţi băuturile ce conţin alcool, cofeină sau zahăr;
consumaţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe sau ceaiuri;
mâncaţi fructe şi legume şi evitaţi alimentele cu un conţinut mare de grăsimi;
păstraţi legătura cu persoanele în vârstă din familia dumneavoastră, interesați-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă la nevoie;
nu lăsaţi copiii / animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului.
Evitaţi creşterea temperaturii, având grijă să:
limitaţi utilizarea aparatelor electrocasnice, a luminii artificiale şi a surselor de căldură;
menţineţi închise toate ferestrele când temperatura exterioară este mai mare decât cea din spaţiul închis;
scădeţi temperatura, având grijă să aerisiţi dimineaţa devreme sau seara târziu;
reglaţi aerul condiţionat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală.
Pentru a preveni incendiile în perioada caniculei, recomandăm respectarea următoarelor măsuri:
respectați normele de prevenire și stingere a incendiilor;
nu utilizați focul deschis în zonele cu vegetație uscată, la distanțe mici față de locurile cu pericol de explozie sau față de materiale combustibile, fără a-l supraveghea și asigura prin măsuri corespunzătoare;
nu expuneți la soare sau în zone supraîncălzite recipiente sau rezervoare ce conțin lichide inflamabile sau gaze sub presiune;
pregătiți hrana prin utilizarea focului deschis doar în locurile special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți;
nu aruncați țigările nestinse în apropierea vegetației uscate;
nu lăsați copiii nesupravegheați, cu mijloace ce pot produce aprinderea (chibrituri, brichete etc.).
Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și din aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.
