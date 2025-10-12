Noi detalii ale accidentului tragic petrecut în noaptea de joi spre vineri, ce a curmat viața unui adolescent de 17 ani din Giurgiu.

Noapte de groază în Giurgiu, vineri spre sâmbătă! Un adolescent de doar 17 ani, pasionat de motociclete, a murit pe loc după ce s-a izbit de o autospecială de poliție aflată în misiune. Tragedia s-a petrecut la ora 3 dimineața, pe o stradă aproape pustie, iar întrebarea care zguduie acum orașul este una singură: putea fi evitată moartea tânărului? Agentul de la volan – spun superiorii acestuia – era în misiune, pârând astfel acoperit și fără vină, dar cu toate acestea se dorește să se afle dacă polițiștii puteau evita tragedia. Tânărul elev de doar 17 ani, care şi-a pierdut viaţa în acest tragic accident, avea permis doar de un an și cum spuneau cei care îl cunosc, motocicleta era marea sa pasiune.

„De când a luat carnetul era foarte fericit. A fost pe Transfăgărăşan şi a venit înapoi acasă cu bine şi chiar aici, în cartierul lui, s-a întâmplat nenorocirea„, a declarat pentru presă o colegă de clasă. Cu toate acestea prietenii săi spun că tânărul era extrem de prudent când se urca pe motocicletă. Cu atât mai straniu pare acest accident cu cât tragedia a avut loc la ora 3 noaptea, când străzile orașului nu sunt circulate. Maşina Poliţiei a apărut ca un blestem. Polițiștii alergau cu autospeciala spre a aplana un scandal izbucnit într-o zonă a municipiului. Polițiștii spun că maşina colegilor lor avea semnalele luminoase şi acustice pornite. Conform legii, în acest context, ei aveau prioritate, deși poliţistul aflat în misiune trebuia să se asigure la rândul său că traversează intersecţia în siguranţă. Se pare că agentul nu ar fi făcut acest lucru, aşa că motociclistul, care venea din dreapta a lovit autospeciala în plin. Ancheta finală va constata însă, cele din urmă, care de fapt a fost cauza reală a tragediei. Totodată, din primele date reiese că polițistul aflat la volanul autospecialei, un agent de 24 de ani, nu ar fi respectat indicatorul stop și l-a lovit pe tânăr. Tot ancheta va stabili asta… În urma accidentului, pasagerul autospecialei, polițistul aflat pe locul din dreapta, a fost rănit ca și tânărul de pe motocicletă. Cei doi au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, dar în ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, tânărul a fost declarat mort la scurt timp după ce a fost adus la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a transmis Ramona Stan, purtător de cuvânt al IPJ Giurgiu. Codul Rutier obligă şoferii să acorde prioritate maşinilor din serviciile de urgenţă: Ambulanţă, Pompieri, Poliţie – dacă circulă cu girofarul şi sirena pornite, dar în același timp conducătorii acestora trebuie să se asigure că nu provoacă accidente. La fel de adevărat este și ceea ce declara un fost șef de poliție, că atunci când ai pe cap o cască și alergi cu viteză pe fondul zgomotului motocicletei, „este foarte greu să auzi semnalele sonore…” Eduard era elev în clasa a 12-a. Din declarațiile celor ce îl cunoșteau se pare că mama lui, o fostă procuroare, s-a înduplecat greu să îi cumpere motocicleta. Mare parte dintre prietenii apropiați și colegii săi de clasă au venit la locul în care s-a petrecut nenorocirea, cu brațele pline de flori şi zeci de lumânări aprinse. Dar toate astea nu-l mai puteau ajuta cu nimic. Cineva explica, fără voie, ce căuta la acea oră tânărul pe motocicletă: „ Îi plăcea zi şi noapte să se plimbe cu motorul. Era pasiunea lui… ” „Voia, în acest weekend să plece la munte cu mai mulţi băieţi. Din păcate s-a dus în altă parte…”, mai spunea, cu lacrimi în ochi, mama unei colege a tânărului decedat. Rămâne de văzut ce va decide ancheta începută deja și dacă poliţistul implicat în accident va fi suspendat în care a murit elevul de 17 ani vor decide dacă îl suspendă pe durata anchetei. Așa cum scriam și noi, deunăzi, răscolit de acest accident, dar și de un altul întâmplat cu puțin timp în urmă, în care a decedat o femeie, implicată fiind din nou o mașină a poliției, Deputatul Alexandru Andrei a cerut ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să trimită la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, Corpul de Control al MAI, pentru a constata ce se întâmplă că tot mai mulți polițiști sunt implicați în ultima vreme, în evenimente rutiere grave, soldate cu victime.

