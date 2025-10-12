duminică, octombrie 12, 2025
Jurnal giurgiuvean
Când și cum vor fi recuperate orele curs din ziua cu cod roșu, când elevii au fost liberi, de la toate școlile din județul Giurgiu

După cum știm,  miercuri 8 octombrie, toate unitățile școlare din județul Giurgiu au dat liber elevilor, ziua fiind declarată cu cod roșu din punct de vedere meteorologic.

Solicitați să aflăm când și în ce fel va fi recupeerată această zi de către elevi, am stat de vorbă cu conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, respectiv cu d-na d-na insp. general adj. Găina Florentina care ne-a spus că fiecare unitate școlară va decide cum va crede de cuviință, data la care această zi va fi recuperată și în ce fel se vor desfășura cursurile la clasă…

(Jurnal)

