Accident rutier,  produs sâmbătă după-amiază, în afara localității Stănești, județul Giurgiu.

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 11 octombrie, după-amiază, pe DJ 504, în afara localității Stănești, în județul Giurgiu. Un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui eveniment în care a fost implicat un singur autoturism, ce a fost găsit de către cadrele ISU , răsturnat în afara părții carosabile. Impactul a fost puternic, autoturismul lovind la ieșirea de pe carosabil un stâlp de telegraf pe care l-a trântit la pământ.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SAJ și poliția.

Conducătorul auto al autoturismului a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

Sursa: ISU Giurgiu