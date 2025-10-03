Noapte de coșmar în localitățile județului  Giurgiu: copaci doborâți de vânt, mașini avariate și drumuri blocate

vineri, octombrie 3, 2025
Codul portocaliu de vânt puternic a transformat noaptea trecută într-un calvar pentru locuitorii mai multor localități din județul Giurgiu. Răbufnirile naturii, cu rafale ce au atins 90 km/h, au culcat la pământ arbori și crengi, blocând drumuri și provocând pagube materiale.

Echipajele Inpectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu au degajat, în noaptea de joi spre vineri, carosabilul din șapte localități din Giurgiu, după ce vântul a rupt mai mulți arbori și a blocat circulația.

În localitățile Stejaru, Stănești, Naipu, Greaca, Bucșani și Mironești, drumurile au fost temporar paralizate de copacii prăbușiți, fiind nevoie de intervenția de urgență a pompierilor.

Cea mai gravă situație a fost în comuna Buturugeni, unde un arbore s-a prăbușit peste cablurile de electricitate și pe carosabil, avariind două autoturisme. Furtuna nu a iertat nimic, iar teama localnicilor a crescut pe măsură ce vântul continua să bată cu putere.

La intervenții au participat echipaje ale ISU Giurgiu din Detașamentul Giurgiu, Punctul de Lucru Călugăreni, Secția Mihăilești, Punctul de Lucru Greaca și Stația Colibași, care au lucrat fără oprire pentru eliberarea drumurilor și înlăturarea pericolelor, cu autospeciale prevăzute cu accesorii specifice pentru îndepărtarea copacilor.

Autoritățile fac apel la populație să evite deplasările inutile, să nu treacă prin zone cu arbori sau stâlpi instabili și, mai ales, să nu atingă cablurile electrice căzute la sol. Totodată, avertizează că folosirea focului deschis este interzisă în aceste condiții extreme.

Giurgiu rămâne sub cod portocaliu până la ora 23:00, iar pentru mulți localnici, orele următoare înseamnă încă o luptă cu furia naturii.

De precizat că odată cu vântul puternic s-au înregistrat și temperaturi extrem de scăzute. Astfel, vineri dimineață, la ora 9.00, la Giurgiu se înregistra 1 grad…

În Giurgiu, până la ora prânzului societățile subordonate Primăriei primiseră numeroase  telefoane din partea unor cetățeni ce solicitau intervenția,  reclamând căderea unor copaci și crengi peste cablurile de electricitate, peste autoturisme, o parte dintre acestea blocând căile de acces din municipiu.

(Jurnal)

