Accident, ieri, pe DN6, lângă Stâlpu: două femei au fost rănite ușor

Un nou accident rutier s-a produs ieri după-amiază pe DN6, în apropierea localității Stâlpu, comuna Iepurești din județul Giurgiu, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, potrivit ISU Giurgiu.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Mihăilești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Două femei, de 37 și 63 de ani, au fost evaluate de paramedici și deși rănite au refuzat transportul la spital.
Echipajele ISU au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au acționat pentru curățarea carosabilului, afectat în urma accidentului. Cazul a rămas în atenția Poliției, care continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului.
Pentru a preveni astfel de situații, ISU Giurgiu reamintește șoferilor importanța respectării regulilor de circulație și a prudenței la volan, subliniind că pompierii militari rămân mobilizați permanent pentru intervenții și acordarea de prim-ajutor în cazuri de urgență.