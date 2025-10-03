vineri, octombrie 3, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Accident, ieri, pe DN6, lângă Stâlpu: două femei au fost rănite ușor

Accident, ieri, pe DN6, lângă Stâlpu: două femei au fost rănite ușor

Jurnal
-
0
Accident, ieri, pe DN6, lângă Stâlpu: două femei au fost rănite ușor

 

Un nou accident rutier s-a produs ieri după-amiază pe DN6, în apropierea localității Stâlpu, comuna Iepurești din județul Giurgiu, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, potrivit ISU Giurgiu.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Mihăilești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Două femei, de 37 și 63 de ani, au fost evaluate de paramedici și deși rănite au refuzat transportul la spital.

Echipajele ISU au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au acționat pentru curățarea carosabilului, afectat în urma accidentului. Cazul a rămas în atenția Poliției, care continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului.

Pentru a preveni astfel de situații, ISU Giurgiu reamintește șoferilor importanța respectării regulilor de circulație și a prudenței la volan, subliniind că pompierii militari rămân mobilizați permanent pentru intervenții și acordarea de prim-ajutor în cazuri de urgență.

 

Sursa : ISU Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
ploaie puternică
9.9 ° C
9.9 °
9.9 °
92 %
5.9kmh
100 %
vin
10 °
S
10 °
D
16 °
lun
18 °
mar
12 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com