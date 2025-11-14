Nelu Iordache, cunoscut ca „Regele Asfaltului”, a primit o nouă condamnare, ajungând la un total de 18 ani și o lună de închisoare!”

Omul de afaceri Nelu Iordache, originar din județul Giurgiu, aflat în penitenciar din septembrie 2021, a primit o nouă condamnare în dosarul în care este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă directoare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov, pentru obținerea unor autorizații de mediu.
Sentința a fost pronunțată vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul București și nu este definitivă, notează AGERPRES.
Potrivit hotărârii instanței, Iordache, cunoscut într-o anumită perioadă și ca „Regele Asfaltului”, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru dare de mită și 4 ani pentru cumpărare de influență. Pedepsele au fost contopite cu condamnările din alte dosare – Transalpina (6 ani) și fraudarea fondurilor europene pentru autostrada Nădlac–Arad (11 ani și 9 luni) –, rezultând o pedeapsă finală de 18 ani și 1 lună de detenție.
Iordache se află deja în închisoare, fiind încarcerat din 2021. În același dosar privind stația de transfer deșeuri, Genica Bădănoiu, fosta directoare a APM Ilfov, a primit o condamnare de 2 ani cu suspendare pentru cumpărare de influență.
Acuzațiile procurorilor DNA
Potrivit DNA, în decembrie 2019, în calitate de acționar de facto al unei firme din domeniul gestionării deșeurilor, Nelu Iordache i-ar fi cerut directoarei APM Ilfov să elibereze o autorizație de mediu pentru stația de transfer din Tunari, lăsând-o să creadă că are influență asupra unor persoane din conducerea Ministerului Mediului. În schimb, acesta i-ar fi promis că va interveni pentru menținerea ei în funcția de director executiv. Autorizația a fost emisă pe 24 decembrie 2019.
Anchetatorii mai susțin că, în iulie 2020, omul de afaceri ar fi promis, prin intermediari, suma de 30.000 de lei aceleiași directoare pentru eliberarea unei autorizații de mediu privind o stație de transfer din Popești-Leordeni. Genica Bădănoiu ar fi refuzat banii în data de 10 iulie 2020.
Sentința pronunțată de Tribunalul București poate fi atacată cu apel…
(Jurnal)
Foto : Digi 24