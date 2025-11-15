În localitatea OINACU, județul Giurgiu, s-a deschis un Cabinet Medical Individual: Dr. Alexandru Iuliu Bănesaru

La câțiva kilometri de Giurgiu, în comuna Oinacu s-a deschis Cabinetul Medical Individual – Dr. Alexandru-Iuliu Bănesaru, unde atât locuitorii comunei Oinacu, dar și cetățeni municipiul și din județul Giurgiu, pot beneficia de servicii medicale moderne.

𝐃𝐫. 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮-𝐈𝐮𝐥𝐢𝐮 𝐁𝐚̆𝐧𝐞𝐬𝐚𝐫𝐮 (foto), este Medic specialist de medicină de familie și Ortopedie – traumatologie.

Serviciile oferite prin acest cabinet sunt :

– Înscrieri pe lista medicului de familie

– Consultații medicină de familie

– Consultații ortopedie – traumatologie

Adresa cabinetului este: Str. DJ 507, nr. 14, sat Braniștea, comuna Oinacu.

Programul cabinetului : LUNI – VINERI, 09:00 – 16:00

Telefon: 0732 754 652

E-mail: alex_banesaru@yahoo.com

„Cabinetul dotat cu tot ce este necesar vă oferă nu numai confort, dar mai ales profesionalism, grijă și deschidere pentru orice problemă de sănătate” – ne spunea primarul localității, Fabian Țîrcă, cel care s-a zbătut ca acest cabinet să fie deschis aici, el constituind un sprijin în plus acordat întregii comunități.

(Jurnal)