sâmbătă, noiembrie 15, 2025
Jurnal giurgiuvean
În localitatea OINACU, județul Giurgiu, s-a deschis un Cabinet Medical Individual: Dr. Alexandru Iuliu Bănesaru

La câțiva kilometri de Giurgiu, în comuna Oinacu s-a deschis Cabinetul Medical Individual – Dr. Alexandru-Iuliu Bănesaru, unde atât locuitorii comunei Oinacu, dar și cetățeni municipiul și din județul Giurgiu, pot beneficia de servicii medicale moderne.

𝐃𝐫. 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮-𝐈𝐮𝐥𝐢𝐮 𝐁𝐚̆𝐧𝐞𝐬𝐚𝐫𝐮 (foto), este  Medic specialist de medicină de familie și  Ortopedie – traumatologie.
               Serviciile  oferite prin acest cabinet sunt :
–  Înscrieri pe lista medicului de familie
– Consultații medicină de familie
– Consultații ortopedie – traumatologie
Adresa cabinetului este:  Str. DJ 507, nr. 14, sat Braniștea, comuna Oinacu.
Programul cabinetului : LUNI – VINERI, 09:00 – 16:00
Telefon: 0732 754 652
E-mail: alex_banesaru@yahoo.com

„Cabinetul dotat cu tot ce este necesar vă oferă nu numai confort, dar mai ales  profesionalism, grijă și deschidere pentru orice problemă de sănătate” – ne spunea primarul localității, Fabian Țîrcă, cel care s-a zbătut ca acest cabinet să fie deschis aici,  el constituind un sprijin în plus acordat întregii comunități.

(Jurnal)

