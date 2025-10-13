Misiune pentru o viață mică: pompierii au scos o pisicuță dintr-o fântână

O pisicuță curioasă a avut parte de o adevărată aventură, după ce a căzut într-o fântână dezafectată din localitatea Clejani, la o adâncime de aproximativ șase metri.
Când localnicii au auzit mieunatul disperat și și-au dat seama că micuța felină este în pericol, au alertat imediat autoritățile. În scurt timp, un echipaj din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos a ajuns la fața locului pentru a o salva.
Intervenția pompierilor a fost una atentă și delicată. Cu ajutorul echipamentelor speciale, aceștia au reușit să scoată pisicuța în siguranță din fântâna stradală, sub privirile emoționate ale oamenilor din zonă.
După ce a fost salvată, mica aventurieră, deși speriată, nu a suferit nicio rană. S-a strecurat repede într-o curte din apropiere și a dispărut printre garduri, parcă ușurată că aventura sa s-a încheiat cu bine.
Datorită promptitudinii și profesionalismului pompierilor, povestea s-a încheiat cu un final fericit, spre bucuria tuturor celor care au asistat la momentul salvării.
Sursa: ISU Giurgiu