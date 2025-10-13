Giurgiu, un oraș ticsit de mașini, în care, la orele de vârf, se circulă bară la bară!

Nu mai este demult o noutate faptul că Giurgiu a devenit un oraș sufocat de autovehicule de tot felul. Fie că e dimineață, prânz sau după amiază, intersecțiile și sensurile giratorii gem ticsite de sutele de mașini înșiruite, fără număr…
Imaginile de mai jos sunt luate din ziua de 13 octombrie, la ora 15.45…După cum se vede, o bună porțiune din strada Gării este strivită pur și simplu de autoturisme, ce circulă… bară la bară! șirul de autoturisme se întindea de la Policlinică și până în sensul giratoriu de la Autogară ( la „Căprioara”).
Încă un amănunt interesant…Convoiul de autovehicule pe patru roți se unea, în sensul giratoriu din dreptul „Teatrului de Vară”, cu cel ce venea dinspre strada „Ghizdarului”, creând un haos de nedescris. Timpii de așteptare ating în zile ca cea de astăzi, cifrele record al celor din frontiera Giurgiu, la trecerea peste podul Prieteniei.
Luni, 13 octombrie, a fost nevoie de intervenția agenților de circulație pentru a putea deznoda acest ambuteiaj sufocant.
O soluție de compromis i-am spune, pe care însă o salutăm și care ar trebui să se repete, dacă nu în fiecare zi, măcar de câteva ori pe săptămână…și mai ales în zilele de sărbătoare, în zonele cele mai aglomerate ale orașului.
(Florian Tincu)