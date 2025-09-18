Ministrul Barbu consideră Avocado ca fiind „dușmanul de clasă” al roșiilor „patriotice!” Lecții de nutriție economică, cu ministrul agriculturii…

În timp ce unii români visează la case mai mari, salarii mai decente și drumuri fără gropi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, visează la… roșii. Da, ați citit bine. Oficialul PSD ne-a avertizat, cu gravitatea unui nutriționist de partid, că avocado și mozzarella ne distrug țara, în timp ce roșiile și brânza de vacă autohtonă ne-ar putea salva economia națională.
Încet, încet actualul ministru începe să semene în declarații, cu predecesorul său, Petre Daeea, care era obsedat de cormoranii ce haleau peștele din bălțile piscicole.
Și totuși impactul avocado-ului asupra deficitului comercial e de doar 0,15%, dar, pentru ministru, asta e suficient ca să declare fructul verde drept „inamicul public numărul 1”. Deși când preparăm guacamole cele două – roșia și avocado – merg doar împreună!
Ce nu se spune însă este faptul că, potrivit statisticilor, România a importat de trei ori mai multe roșii decât avocado.
Nu e pentru prima dată când Florin Barbu se face remarcat prin astfel de declarații istorice. Să nu uităm momentul în care l-a invocat pe „președintele Nicolae Ceaușescu”, reamintindu-ne că „stuful e aurul verde al României”.
Concluzia? Români, lăsați avocado-ul imperialist! Îmbrățișați roșia națională! Declarăm război mozzarellei capitaliste… Trăiască telemeaua cu miros de beci și ceapă din grădina bunicii! În felul acesta economia României va înflori, deficitul comercial va dispărea și, cine știe, poate autostrăzile vor răsări și ele ca roșiile… în solar.
(Grădinaru Petre)