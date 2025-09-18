joi, septembrie 18, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate ANAF promite: Nu vă furăm darul de nuntă, doar verificăm cine v-a cântat și cine v-a servit sarmalele!

ANAF promite: Nu vă furăm darul de nuntă, doar verificăm cine v-a cântat și cine v-a servit sarmalele!

Jurnal
-
0
ANAF promite: Nu vă furăm darul de nuntă, doar verificăm cine v-a cântat și cine v-a servit sarmalele!

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a făcut recent  o declarație cât se poate de  liniștitoare pentru cei care se pregătesc de marele eveniment din viața lor: NUNTA.

Fiscul precizează că nu vrea să strice petrecerea mirilor și nici să-și bage nasul în plicurile cu bani primite de la invitați. În schimb, ochii vigilenți ai inspectorilor fiscali se îndreaptă spre organizatorii de nunți, adică exact cei care fac posibilă petrecerea cu lăutari, artificii și mese  opulente.

„ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a declarat Nica, de parcă ar fi citit un jurământ pe Biblie și pe codul fiscal în același timp.

Totuși, pentru a combate mica evaziune fiscală, ANAF vrea să se asigure că firmele de evenimente declară până la ultimul leu încasat. Cu alte cuvinte, dacă mirii scapă de emoții, organizatorii vor trebui să-și facă griji, nu doar pentru calitatea sarmalelor, ci și pentru calitatea declarațiilor fiscale.

Așadar, dacă la nunta voastră vin lăutari, DJ, fotografi sau firme de catering, stați liniștiți că ANAF nu se uită în plicuri, dar se uită foarte atent la facturi. Plicul rămâne sfânt, dar bonul fiscal devine obligatoriu.

(Florian Tincu)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
30 %
4.1kmh
2 %
J
25 °
vin
26 °
S
28 °
D
31 °
lun
32 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com