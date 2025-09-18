Deputatul Marian MINA: „Românii au fost deja afectaţi de creşterea TVA şi de scumpirile masive la energie!”

„Românii au fost deja afectaţi de creşterea TVA şi de scumpirile masive la energie. NU vom permite ca oamenii să ajungă să nu îşi mai poată asigura hrana! Tocmai de aceea, #PSD insistă pentru menţinerea plafonării adaosurilor la alimente şi se va folosi de toate pârghiile politice ca acest lucru să se întâmple.

Încetarea plafonării – pe care PNL şi USR o cer – va fi devastatoare pentru milioane de români cu venituri mici şi medii. Doar marii retaileri ar avea de câştigat din asta.

Deci, dacă premierul Bolojan se preface că nu înţelege, PSD va introduce în Parlament, în procedură de urgență, o reglementare pentru prelungirea plafonării. Propunerea de reglementare este deja redactată!

Datorită măsurii PSD de plafonare a adaosurilor la alimente, şi în prezent prețurile la cele 17 alimente de bază sunt semnificativ mai mici decât erau în iunie 2023. NU a fost “distorsionată” nicio piaţă de alimente, cum susţin unii. Dimpotrivă, plafonarea adaosului nu doar că nu a provocat penurie, ci, tocmai datorită măsurii, producția agroalimentară românească a crescut iar comercianții au făcut profituri considerabile.

Să nu uităm că măsura #PSD de plafonare a adaosului a pus o barieră împotriva speculațiilor și a cartelurilor din piața de alimente.”

Deputat : Marian MINA