Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste!”

În ultima perioadă încep să devină tot mai dese dezinformările cu privire la o posibilă recrutare în armată a cetățenilor, în contextul unui război.
În acest sens Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a atras atenţia vineri, 22 august, asupra faptului că apar acestea sunt ştiri false, alarmiste, ce apar în spaţiul public şi în social-media.
Cu acest prilej el a subliniat că „nu începe niciun război” şi că „nu va fi luat nimeni în Armată”!
Publicația noastră a scris într-o ediție anterioară despre exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care a avut loc și la Giurgiu, în primăvara acestui an. La acel moment am luat legătura și cu un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, tot în sensul de a liniști populația și pentru a dezminți toate aceste zvonuri apărute pe rețelele de socializare.
Cu aceeași ocazie, Ionuţ Moşteanu a mai declarat că Armata Română se antrenează constant, pentru că ea trebuie să fie bine pregătită. „Asta face Armata noastră şi face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României şi la siguranţa fiecărui român”, a mai evidenţiat ministrul, subliniind astfel că aceasta este de fapt menirea unei armate.
(Jurnal)
Foto: G4 Media