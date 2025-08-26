La Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a fost achiziționat un echipament medical de ultimă generație ce poate efectua toate manevrele necesare actului medical  de ATI!

Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu poate rivaliza cu orice secție din spitalele moderne al țării.
Doar de o lună în această secție au fost achiziționate două aparate de ventilație, de ultimă generație ce pot efectua o serie de manevre complexe în cadrul secției de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).
„Este vorba despre două aparate de ventilație, Dräger Perseus® , achiziționate cu fonduri integrale din bugetul Consiliului Județean, un ajutor extraordinar venit ” – ne spunea șefa ATI, dr. Vladu Cristina (foto 1).
Foto 1
„Ele au venit într-un moment extrem de dificil, întrucât echipamentul pe care noi îl aveam în dotare nu mai putea fi utilizat , astfel că exista riscul ca activitatea să fie blocată . În acest moment este un dublu câștig , având în vedere că actul medical va continua, însă nu oricum ci la standarde de înaltă calitate, fiind un echipament medical de ultimă generație ce poate efectua toate manevrele necesare actului medical de ATI, monitorizează parametrii pacientului și este utilizat în intervențiile chirurgicale .”
Pentru ce este destinat Savina 300 Select
„Aceste Ventilatoare sunt dispozitive importante pentru dotarea centrelor medicale și a cabinetelor medicale. Cele mai noi echipamente fac posibilă extinderea listei de servicii pentru clienți și îmbunătățesc calitatea serviciilor. Dispozitivele contribuie la îmbunătățirea stării pacienților și garantează o muncă confortabilă a specialiștilor ”- ne spunea Maria Bătrânache, inginer aparatură medicală (foto 2) din cadrul Spitalului Giurgiu.
Foto 2
„Totodată aparatul Dräger Select este un sistem de ventilație acționat de o turbină, cu moduri de ventilație sofisticate. Varietatea sa amplă de caracteristici și accesorii este valabilă pentru o serie de pacienți care pornește de la bebeluși și ajunge la adulți.
Ecranul tactil color de dimensiuni mari și sistemul de operare intuitiv care se concentrează pe caracteristici consacrate de cel mai înalt nivel, ușurează configurarea și manevrarea.”
Aparatul are următoarele caracteristici:
– Moduri de ventilație sofisticate pentru pacienții în stare critică (de exemplu PC-APRV, VC-MMV, AutoFlow®)
– Detectarea îmbunătățită a factorilor;
– Compensarea automată la nivelul tubului, ATC®, reduce volumul de lucru pentru respirație pentru pacienții intubați cu respirație spontană;
– Respirație spontană fără stres cu timp de răspuns excelent la declanșare datorită turbinei;
– Respirație liberă cu AutoFlow în ventilația cu volum constant la un nivel de presiune minimă;
– Ventilație neinvazivă (NIV) disponibilă în toate modurile cu un timp de răspuns foarte rapid la eforturile pacientului.
Din dialogul purtat cu Maria Bătrânache, am aflat și că aparatul Dräger Perseus® reprezintă o tehnologie remarcabilă în ceea ce privește aparatele de ventilație de la acest moment.
„Este un aparat ce se îmbină cu cele mai recente abordări ale ergonomiei și integrării sistemului într-un singur aparat de anestezie inovator, dezvoltat împreună cu experți din întreaga lume, pentru a simplifica fluxul de lucru în anestezie” – ne-a mai precizat Maria Bătrânache.