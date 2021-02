Așa cum vă informam anterior, miercuri, 10 februarie, cu începere de la ora 10.00, în fața Instituției Prefectului județului Giurgiu, a avut loc un protest al ”Publisind – Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare” (SNPP). La protest au participat lucrători din Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu

La scurt timp după încheierea acțiunii am stat de vorbă cu Șerban Oprică, lider de sindicat în Penitenciarul Giurgiu care, după ce ne-a amintit că pe data de 31 decembrie 2020, atât colegii săi, cât și sindicaliștii EUROPOL Giurgiu, au mai pichetat o dată sediul Prefecturii, ne-a oferit o scurtă declarație de presă, explicându-ne motivul prezenței lor acolo.

„Odată cu aprobarea Ordonanței de Urgență 226 prin care se încalcă anumite principii ale Legii Salarizării, acela a fost momentul declanșării nemulțumirii noastre. Acțiunile sunt organizate sub coordonarea Federației sindicale PUBLISIND (atât noi, lucrătorii din Penitenciar, cât și colegii din Poliție, membri ai EUROPOL).

Prima acțiune la Giurgiu a avut loc în data de 31 decembrie 2020, imediat după aprobarea acestei ordonanțe nenorocite, au continuat apoi astăzi și vom continua cât va fi nevoie. Sindicatele din Poliția penitenciară își derulează acțiunile de protest, ele au fost inițiate luni, la Ministerul Justiției, cu participarea tuturor federațiilor sindicale din Poliția penitenciară, continuă mâine, în trei penitenciare din țară, și tot așa conform calendarului, până la finalul lunii februarie, urmând ca, ulterior, în funcție de decizia guvernanților, să continuăm sau să îl adaptăm la realitățile vieții.

Pe lângă activitățile de protest (pichetări, mitinguri) avem în vedere ca, în cazul în care nu avem un răspuns din partea guvernanților într-un termen rezonabil, și deja începem să ne pierdem răbdarea, vom trece la alte măsuri de protest sindical: refuz de muncă suplimentară, exces de zel în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, lucruri perfect legale, dar care ar afecta, cu siguranță, buna funcționare a Poliției penitenciare, începând cu a treia zi.

Sperăm să nu se ajungă la așa ceva, noi vrem să ne facem treaba, și să funcționeze statul român. Numai că statul român, deocamdată, ne tratează cu indiferență, ne sfidează. Efectiv nu am avut niciun semnal cum că și-ar dori să vorbească, să negocieze, să ne asculte însă sub nicio formă, nimic. Au fost acțiuni organizate la sediile ministerelor în București (Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor), colegii din București la sediul Parlamentului. Facem lucrurile acestea de două-trei ori pe săptămână, atât PUBLISIND cât și cele din Poliția penitenciarelor. Până acum nu avem niciun răspuns din partea guvernanților, noi așteptăm să se întâmple așa ceva, dar am mai pățit-o și în anii trecuți când au venit și au tăiat. Deranjul foarte mare este că nu se negociază, ci pur și simplu se scoate foarfeca din buzunar și încep să taie, ce nimeresc… Nu știu cât de eficientă este, din punct de vedere economic sau bugetar, această măsură de a nu mai acorda vouchere de vacanță, pentru că acești bani se întorceau în economia țării și, implicit în buget.

Pe noi nu ne interesează principiile politicii, ci ne interesează să se respecte legea. Am ieșit în stradă nu pentru majorări salariale. Nu vrem niciun leu în plus, vrem doar să se respecte legea care este în vigoare din 2017 cu aplicabilitate anuală, graduală, să se aplice.”

Jurnal