Directorul TRACUM S.A. Giurgiu explică modul în care s-a stabilit noul tarif al biletului de călătorie cu autobuzul…!

În urma comentariilor apărute în spațiul public, legate de modul în care a fost stabilit prețul biletelor de autobuz, la societatea de transport călători, TRACUM S.A. Giurgiu, ne-am adresat directorului instituției, Andrei Ovidiu (foto), cu solicitarea de a ne oferi o explicație lămuritoare pentru toți cetățenii.
„Materialul către Consiliul Local Giurgiu în care solicităm modificarea tarifului, în baza notei de fundamentare înaintate, și așa cum am menționat în nota de fundamentare, cheltuielile cu prețul unei călătorii sunt de 4,48 de lei, cu TVA inclus… și noi am propus spre aprobare, Consiliului local Giurgiu, suma de 4 lei , cu TVA inclus” – ne-a precizat directorul TRACUM.
„La această sumă TVA-ul este 0,78 lei, practic o creștere de la 3 lei, cu doar 22 de bani, a tarifului către populație! Materialul, care a fost respins în ședința extraordinară din data de 13 octombrie, o să fie reintrodus pe Ordinea de zi a ședinței Ordinare din data de 30 octombrie.
Sperăm ca de data aceasta toți consilierii să își dea mâna și să voteze pentru binele cetățeanului, pentru bunul mers al acestei societăți ce și-a reînceput activitatea de numai două luni. Ar fi păcat ca în urma unei decizii care să nu fie luată pe criterii raționale, ci luată pe criterii politice, această societate să înregistreze pierderi și chiar să se îndrepte către închiderea ei, ca activitate.
Țin să menționez că închiderea activității acestei societăți ar duce și la pierderea proiectului de modernizare a infrastructurii, ceea ce ar însemna și returnarea banilor către fondurile europene” – a mai precizat Andrei Ovidiu, directorul Societății TRACUM S.A. Giurgiu.