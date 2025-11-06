Căsuța „Ioana”, aparținând DGASPC Giurgiu, a fost eficientizată energetic prin PNRR și complet utilată din fondurile Consiliului Județean…(Vezi Link)

Joi, 6 noiembrie, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu împreună cu vicepreședintele CJ George Dobre și directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copiilor – Vișinel Bălan, au vizitat Căsuța Ioana, o căsuță destinată pentru copiii cu dizabilități severe din cadrul Direcției, după ce aceasta a fost recent eficientizată energetic la exterior prin fondurile PNRR, iar în interior a fost reabilitată și complet dotată din fondurile proprii ale Consiliului Județean Giurgiu. Așezământul oferă acum condiții moderne de confort și siguranță copiilor cu dizabilități ce sunt adăpostiți și îngrijiți aici. În acest context, președintele CJ, Toma Petcu declara pe pagina sa de facebook: „Am revenit la „Căsuța Ioana” a DGASPC Giurgiu, un loc care prinde viață prin grijă și investiții responsabile. Clădirea a fost eficientizată energetic prin fonduri PNRR, iar interiorul complet reabilitat și dotat din fondurile proprii ale Consiliului Județean Giurgiu.

Mulțumim pentru suport și colegilor de la Asociația ECO Durabil, care prin grija acestora au asigurat cele necesare pentru finalizarea căsuței Ioana.