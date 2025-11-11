Comunicat/Anunț de presă începere proiect: „Dezvoltarea activitatii societatii PEBBLE POOLS SRL prin achizitia de echipamente performante”

Comunicat/Anunț de presă începere proiect
Noiembrie, Localitatea Mihăilești
„Dezvoltarea activității societății PEBBLE POOLS SRL
prin achizitia de echipamente performante”
Beneficiarul PEBBLE POOLS SRL anunta începerea proiectului „Dezvoltarea activității societății PEBBLE POOLS SRL prin achiziția de echipamente performante”, SMIS 326418, Finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Ctr. Finanțare nr. 517/22.10.2025, Prioritate de Investiții: P1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific – RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), încheiat cu AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027.
Obiectivul general al proiectului este cresterea sustenabila si a competitivității economica a societatii prin realizarea uni activitati productive si crearea de noi locuri de munca in domeniul prestari servicii de finisare a elementelor de mobilier prin vopsire (panouri vopsite). Investiția se încadrează în domeniul de activitate identificat prin clasa Cod CAEN 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.
Obiective specifice ale proiectului:
Crearea unei noi unitati de prestari servicii de finisare a elementelor de mobilier prin vopsire (panouri vopsite), prin dotarea unității cu echipamente specializate in vedereaindeplinirii obiectivului propus prin proiect. Obiectiv ce va fi îndeplinit prin achiziționarea de echipamente inovatoare în domeniul serviciilor de vopsitorie elemente de mobilier, respectiv:
lini finisaj panouri plane si profilate – 1 buc
sistem panouri fotovotaice – 1 buc
leduri industriale – 2 buc
software suplimentar de vopsire – 1 buc.
Scaun cu rotile persoane cu dizabilitati -1 buc) (contributie la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea).
Promovarea de masuri de internationalizare si de digitalizare a activitatii, precum si masuri care conduc la implementarea si certificarea de servicii si procese, dupa cum urmeaza:
Participarea societatii la un targ international, în calitate de expozant si anume la un targ din domeniul productiei de mobila;
Digitalizarea activitatii de finisare a elementelor de mobilier prin vopsire (panouri vopsite) prin convertirea proceselor necesare desfasurarii activitatii propuse prin proiect dinspre manual spre automat si anume achizitia unui software suplimentar de vopsire, care implica utilizarea senzorilor pentru monitorizarea proceselor de productie;
Certificarea serviciului care se caracterizeaza prin Servicii de finisare a elementelor de mobilier prin vopsire (panouri vopsite);
Certificarea procesului care se caracterizeaza prin Certificare conformitate proces de vopsire panouri din lemn sau MDF;
Promovarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, masuri de economie circulara si asigurarea a egalitatii de sanse si tratament prin:
Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin utlizarea surselor regenerabile de energie și achiziționarea echipamentelor eficiente energetic, inclusiv retehnologizare/minimizarea la sursă a deșeurilor generate;
Adaptarea infrastructructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor achiziționate prin proiect pentru accesul și operarea de către persoanele cu dizabilități;
Crearea de noi locuri de munca odata cu implementarea proiectului de investitii, respectiv un loc de munca prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate ce are varsta de peste 50 de ani sau nu a mai avut un loc de munca stabil renumerat in ultimele 6 luni, insa acest aspect nu exclude nici celelalate categorii de persoane defavorizate;
Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului, cat si in echipa de operare a investitiei – minim un loc de munca.
Rezultate așteptate:
Proiect implementat conform documentatiei propuse: Documentatie proiect elaborata: cerere de finantare elaborata; plan de afaceri elaborat, etc;
Dotarea cu 6 active corporale/necorporale;
Certificare de serviciu de finisare a elementelor de mobilier prin vopsire (panouri vopsite);
Certificare proces de vopsire panouri din lemn sau MDF;
Participare ca expozant la un targ international;
La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar.