Ministerul Educației a anunțat marți că nu va fi luată în calcul materia din semestrul II pentru examenele de la Evaluarea Națională 2020.

Declarația ministrului Monica Anisie din 7 aprilie (2020): Programa de examen pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă semestrului al II-lea.

Programa școlară pentru clasa a VIII-a pentru disciplina Matematică Evaluarea Națională nu are precizări referitoare la repartizarea conţinuturilor pe semestre. Aceasta poate fi consultată pe site-ul Ministerului Educației.

Edupedu.ro – Care sunt conținuturile care ar fi trebuit predate în semestrul II din anul școlar 2019-2020.

Totuși, confruntând mai multe planificări întocmite de profesorii de matematică din ţară, este clar că nu vor fi incluse din materia clasei a VIII-a următoarele:

Algebră: Funcţii; Ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii

Geometrie: Calcularea de arii şi volume”

Menționăm că răspunsul de mai sus este opinia profesorului Borodi și a altor 3 profesori de matematică pe care Edupedu i-a contactat. În momentul primirii unui comunicat oficial de la Ministerul Educației cu materia pentru Evaluarea Națională 2020 la Matematică, acesta va fi publicat pe Edupedu.ro.

Excluderea posibilă a acestor conținuturi ar însemna că materia rămasă pentru examen s-ar asemăna cu cea pe care elevii o aveau de pregătit pentru simularea Evaluării Naționale, simulare care a fost anulată, potrivit ministrului, dar pentru care ministerul a emis reguli clare încă din luna ianuarie.

Iată care erau temele exceptate pentru simularea Evaluării Naționale 2020, Matematică, potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

din capitolul Numere reale

– Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)

capitolul Funcții

din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații

– Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0

– Sisteme de ecuații de forma:

a1x + b1y + c1 = 0

a2x + b2y + c2 = 0, unde a1, a2, b1, b2, c1, c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică.

– Ecuația de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0

– Inecuații de forma ax + b > 0 (≥, <, ≤), unde a, b sunt numere reale

– Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al sistemelor de ecuații

din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan

– Calculul unor distanțe în interiorul corpurilor studiate•

capitolul Calcularea de arii și volume

