Măsuri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu cu scopul prevenirii populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative din sezonul rece 2025 – 2026.

Comunicat de presă
Sub conducerea prefectului județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a întrunit la data de 5 noiembrie 2025 în ședință de lucru, în vederea analizării și aprobării ”Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2025 – 2026”.
Prim-adjunctul inspectorului şef al I.S.U. „Vlaşca” al judeţului Giurgiu, Alexandru Slav, a transmis că menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită persistenţa măsurilor pentru realizarea prevenirii populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul rece 2025 – 2026.
Dintre măsurile aprobate menționăm:
Analizarea în cadrul şedinţelor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor din unităţile administrativ-teritoriale şi a concluziilor desprinse din anii anteriori pentru înlăturarea efectelor negative, cu accent pe cauzele care au determinat acele disfuncţii;
Pregătirea populaţiei în scopul participării active alături de forţele specializate la acţiunile întreprinse de autorităţi pentru normalizarea situaţiei în cazul ninsorilor abundente prin înlăturarea acestora din zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale şi participarea la operaţiunile de deblocare a uliţelor, străzilor şi altor elemente de infrastructură care asigură accesul spre comunităţi;
Asigurarea permanenţei la primării cu personal pregătit şi instruit, la primirea informărilor/atenţionărilor/avertizărilor meteorologice şi asigurarea funcţionării acesteia pe întreaga perioadă prevăzută în informări/atenţionări/avertizări, pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectele lor, măsurile luate şi măsurile suplimentare necesare;
Deszăpezirea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, conform planurilor operative proprii de acţiune pe timpul iernii;
Completarea stocurilor de materiale antiderapante, dacă este cazul, şi pregătirea acestora în vederea asigurării intervenţiei continue;
Protecţia sectoarelor de drumuri publice (naţionale, judeţene sau comunale) prin montarea de panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie;
Verificarea pregătirii acţiunilor pe timp de iarnă la bazele de deszăpezire a drumurilor naţionale şi judeţene de pe raza judeţului Giurgiu de către comisiile constituite prin ordin al prefectului;
Realizarea evidenţei stricte a persoanelor care necesită tratament de specialitate (gravide, persoane cu stimulator cardiac, persoane dependente de aparatele de oxigen, persoane care efectuează dializă) în vederea dispunerii măsurilor preventive ce se impun, respectiv aprovizionarea şi asigurarea resurselor necesare de medicamente la nivelul fiecărei unităţi din reţeaua sanitară judeţeană, în special în localităţile greu accesibile în caz de ninsori abundente;
Supravegherea permanentă şi ajutorarea în regim de urgenţă a persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi fizice şi psihice, care locuiesc singure;
Verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii – informatică pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieţii, a bunurilor şi a mediului.