Deputatul Marian MINA: „…Giurgiu nu mai e condus, Giurgiu e batjocorit!”

„Ca orice giurgiuvean, văd și eu ce se întâmplă în orașul nostru. Giurgiu nu mai e condus, Giurgiu e batjocorit. Nu mai vorbim de administrație în folosul fiecărui cetățean, ci de un dezastru total.

Primăria are bunurile puse sub sechestru. Terenurile care puteau aduce investiții și locuri de muncă sunt blocate. Datorii uriașe, haos total, zero soluții.

Primarul tace. Sau dă vina pe alții. De cinci ani promite „dezvoltare”, dar singurele care cresc sunt datoriile. N-a adus niciun investitor, dar a reușit să gonească firmele locale. Antreprenorii au ieșit în stradă, și pe bună dreptate. Antreprenorilor li se pune taxă peste taxă, iar cei care încearcă să muncească sunt sufocați de biruri și indiferență.

Avem printre cele mai mari taxe și impozite din țară, avem printre cele mai mari tarife la apă și canal, iar în curând urmează, desigur, energia termică. Toate cresc, în timp ce orașul scade.

Când tot ce știi să faci este să mărești taxe și tarife, este firesc ca orașul să moară încet.

La transport, biletele au fost scumpite ilegal. La adăpostul public, câinii sunt schingiuiți. În zona industrială, se pregătește un incinerator de deșeuri periculoase, în ciuda protestelor.

Să mai vorbim despre școlile în care plouă? Să mai vorbim despre nenumăratele lucruri grave care se petrec sub acoperișul dumneavoastră, domnule primar?

Și peste toate astea, o Primărie care a adus orașul în pragul falimentului.

Domnule Anghelescu, vă place să zburați cu avionul, dar ați reușit să prăbușiți tot ce ați atins aici, la sol. Poate e momentul să coborâți și să vedeți cum arată orașul pe care l-ați adus la pământ.

Ar trebui să plătiți penal incompetența față de locuitorii acestui municipiu. Ați transformat Giurgiu într-un oraș blocat, îngropat în datorii și lipsit de perspectivă.

În loc să mergeți, la începutul mandatului de primar, să luați lecții de la Oradea, de la Ilie Bolojan, mai bine v-ați fi sfătuit cu fostul primar, Lucian Iliescu, Dumnezeu să-l odihnească, un om care a construit Giurgiu și care a știut ce înseamnă să conduci un oraș cu respect pentru oameni.

Giurgiu nu merită asta. Oamenii care muncesc, plătesc taxe și își cresc copiii aici nu merită să fie mințiți și umiliți zilnic. Nu mai merge cu povești și cuvinte goale.

Pentru că, domnule primar, dacă un om simplu este sancționat pentru datorii la stat, dumneavoastră ar trebui să vă pierdeți carnetul de aviator. Ați prăbușit tot orașul. Și de data asta, nu mai există parașută.

Și da, Giurgiu merită mai mult. Mult mai mult.”

Deputat Marian MINA