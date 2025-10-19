duminică, octombrie 19, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Mașină în flăcări pe Autostrada A1! Doi oameni au scăpat ca prin minune după ce autoturismul lor a fost mistuit de foc. Au intervenit pompierii din Bolintin Deal…

Mașină în flăcări pe Autostrada A1! Doi oameni au scăpat ca prin minune după ce autoturismul lor a fost mistuit de foc. Au intervenit pompierii din Bolintin Deal…

Jurnal
-
0
Mașină în flăcări pe Autostrada A1! Doi oameni au scăpat ca prin minune după ce autoturismul lor a fost mistuit de foc. Au intervenit pompierii din Bolintin Deal…

Un incident dramatic s-a petrecut în această dimineață, pe Autostrada A1, București–Pitești, la kilometrul 47, pe sensul de mers către Capitală. Un autoturism a fost cuprins de flăcări după ce șoferul a simțit miros de plastic ars și a oprit pe banda de urgență pentru a verifica ce se întâmplă.

 În momentul în care a ridicat capota, focul a izbucnit violent, iar în doar câteva clipe mașina a fost mistuită complet de flăcări. Din fericire, șoferul și pasagerul său au reușit să iasă la timp, scăpând cu viață dintr-o tragedie care putea avea urmări fatale.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin-Deal, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Echipajele au găsit autoturismul arzând generalizat, iar flăcările se extinseseră deja la vegetația uscată de pe marginea autostrăzii, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

După minute bune de luptă cu focul, incendiul a fost lichidat, însă mașina a fost distrusă complet. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit la instalația electrică a autoturismului.

 Incidentul readuce în atenție importanța verificărilor periodice ale autovehiculului, mai ales a instalației electrice și a sistemului de alimentare. Pompierii le recomandă șoferilor să:

  • verifice periodic cablurile și instalațiile electrice;

  • se asigure că nu există scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

  • nu facă improvizații la instalația electrică;

  • verifice dacă stingătorul este funcțional și în termenul de valabilitate.

  • Din fericire, în acest caz, vigilenta șoferului și reacția rapidă au făcut diferența dintre viață și moarte.

 

Sursa: ISU Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
cer senin
11.8 ° C
11.8 °
11.8 °
52 %
2.1kmh
4 %
D
11 °
lun
15 °
mar
17 °
mie
18 °
J
19 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com