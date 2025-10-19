Mașină în flăcări pe Autostrada A1! Doi oameni au scăpat ca prin minune după ce autoturismul lor a fost mistuit de foc. Au intervenit pompierii din Bolintin Deal…

Un incident dramatic s-a petrecut în această dimineață, pe Autostrada A1, București–Pitești, la kilometrul 47, pe sensul de mers către Capitală. Un autoturism a fost cuprins de flăcări după ce șoferul a simțit miros de plastic ars și a oprit pe banda de urgență pentru a verifica ce se întâmplă.
În momentul în care a ridicat capota, focul a izbucnit violent, iar în doar câteva clipe mașina a fost mistuită complet de flăcări. Din fericire, șoferul și pasagerul său au reușit să iasă la timp, scăpând cu viață dintr-o tragedie care putea avea urmări fatale.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin-Deal, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Echipajele au găsit autoturismul arzând generalizat, iar flăcările se extinseseră deja la vegetația uscată de pe marginea autostrăzii, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.
După minute bune de luptă cu focul, incendiul a fost lichidat, însă mașina a fost distrusă complet. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit la instalația electrică a autoturismului.
Incidentul readuce în atenție importanța verificărilor periodice ale autovehiculului, mai ales a instalației electrice și a sistemului de alimentare. Pompierii le recomandă șoferilor să:
verifice periodic cablurile și instalațiile electrice;
se asigure că nu există scurgeri de carburanți sau lubrifianți;
nu facă improvizații la instalația electrică;
verifice dacă stingătorul este funcțional și în termenul de valabilitate.
Din fericire, în acest caz, vigilenta șoferului și reacția rapidă au făcut diferența dintre viață și moarte.