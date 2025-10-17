Scandal la Primăria Giurgiu: majorarea prețului biletelor de transport în comun, posibilă încălcare a legii

O nouă controversă zguduie administrația locală din Giurgiu, după ce prețul biletelor pentru transportul în comun a fost majorat de la 3 la 4 lei, măsură care, potrivit opoziției locale, ar fi fost aplicată fără respectarea procedurilor legale.
Reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD) acuză conducerea Primăriei și a societății Tracum – operatorul local de transport – de „artificii financiare” și „incompetență administrativă”, susținând că majorarea tarifelor ar fi fost decisă înainte ca aceasta să fie aprobată de Consiliul Local.
„Să încalci legea cu nonșalanță a devenit ceva normal în Primăria Giurgiu”, a declarat un reprezentant al PSD Giurgiu, care a semnalat faptul că prețul biletelor a fost deja aplicat începând cu data de 8 octombrie, fără o hotărâre prealabilă a autorității deliberative.
Invocarea Legii 51/2006
În sprijinul acuzațiilor, social-democrații citează articolul 43 din Legea 51/2006, potrivit căruia tarifele pentru serviciile de utilități publice pot fi stabilite sau modificate doar prin hotărâri ale autorităților deliberative locale, în baza metodologiilor aprobate de autoritățile competente.
Aceeași lege prevede că sumele încasate necuvenit, ca urmare a unor tarife aplicate ilegal, trebuie restituite utilizatorilor.
Situație confuză și schimbări de ultim moment
Controversa a fost amplificată de faptul că, potrivit surselor din cadrul administrației, a doua zi după ședința Consiliului Local, tariful a fost modificat din nou, de la 4 lei la 3,63 lei, diferența reprezentând doar ajustarea TVA-ului.
Criticii spun că această succesiune rapidă de modificări arată o lipsă de coerență și profesionalism în gestionarea serviciului public de transport.
Reacții politice
PSD Giurgiu a anunțat că va analiza posibilitatea unor demersuri oficiale pentru clarificarea legalității deciziei și, dacă este cazul, pentru recuperarea sumelor încasate ilegal.
„Nu vom rămâne indiferenți la asemenea nereguli și îi felicit pe colegii mei consilieri PSD care au luat atitudine față de această situație”, se arată în declarația transmisă presei.
Din partea Primăriei Giurgiu sau a conducerii societății Tracum nu a fost oferit, până la acest moment, un punct de vedere oficial.
Sursa: Marian Mina Facebook