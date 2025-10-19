Imagini din timpul exploziei devastatoare, de vineri, 17 octombrie, într-un bloc pe Calea Rahova, vizavi de Liceul Dimitrie Bolintineanu … 

Explozia, moment cu moment…
Urmări…
O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Trei persoane au murit și 13 au fost rănite…
Distrigaz și pompierii știau cu o zi înainte de probleme…
Muncitorii distribuitorului de gaz și pompierii au mers la blocul explodat cu o zi înainte de tragedie. Distrigaz susține chiar că a pus sigiliu pe robinetul de gaz din bloc , dar că o persoană necunoscută l-ar fi rupt,eea ce este ilegal. Nu e clar însă dacă a fost repornită și alimentarea cu gaz. Unii locatari spun că nu au avut gaz…
Primăria Capitalei a alocat 2,9 milioane de lei pentru sprijinirea celor 500 de locatari evacuați, oferind cazare temporară și ajutor umanitar.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează cazul pentru distrugere din culpă, iar autoritățile analizează posibila demolare a blocului afectat.
Surse: Europa Liberă; Ziare.com