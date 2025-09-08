Masă Festivă organizată de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu, de Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice!

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Giurgiu organizează cu prilejul Zilei Mondiale a persoanelor Vârstnice o Masă Festivă.
După cum ne spunea Severius Nițulescu (foto) președintele CARP Giurgiu, membrii pensionari ai Asociației sunt invitați să ia parte la această manifestare organizată pentru ei.
Ca de fiecare dată, masa acestei petreceri va avea loc, ca de fiecare dată la restaurantul Miorița, în data de 1 noembrie, cu preparate tradiționale românești și un program plin de voie bună, muzică, dans și multe alte surprize…
(Jurnal)
Foto arhivă