Peste 600 de cadre didactice au fost prezente la protestul sindicatului „Spiru Haret " – Giurgiu

Haos în prima zi a noului an şcolar: mii de profesori din întreaga  țară s-au adunat în București, unde protestează față de noile măsuri de austeritate anunțate de Guvern. Sindicaliștii au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David. Alături de cadrele didactice, protestează  elevi și studenți. Solicitată să ne explice acest context nefericit ce suprapune începutul unui nou an școlar cu protestul în stradă al unui număr important de dascăli din întreaga țară, liderul  sindicatului din Învățământ, „Spiru Haret” – Giurgiu, cel mai mare din sistemul de învățământ al județului , Marin Romica, ne-a declarat:

„Nu înțelegem de ce trebuie să plătim noi  și copii noștri , dezastrul făcut de alții…!

De la noi de la Giurgiu, astăzi am venit în suntem peste 600 de membri de sindicat, in pichetare , vorbesc în primul rând de sindicatul Spiru Haret cel mai mare sindicat la nivel de județ. Foarte  multe cadre  didactice din nordul județului, școli în care nu s-a făcut niciun fel de festivitate sau școli unde s-a optat pentru ceva simbolic, fără invitați.

Din surse neoficiale vă spun că au existat presiuni atât din partea  Guvernului, inclusiv o ședință cu primarii unde li s-a comunicat  să facă presiuni pe directori,  ca să  organizeze aceste festivități. Protestul noastru nu este  împotriva elevilor pentru că noi suntem  pentru elevi, nu cerem drepturi salariale suplimentare…

Am cerut doar să se aloce, așa cum era legal, cei 6% din PIB pentru educație. Încă din 2006 era prevăzut în legea Educației acest procent, ulterior s-a modificat legea , însă procentul a rămas același chiar  dacă acest coeficient a  fost modificat ca formă.

Niciodată nu s-a alocat acest procent , am primit în jur de 3 %…Acum suntem sub acest procent rușinos… Tot timpul au fost făcute reduceri. Nu înțelegem de ce trebuie să plătim noi și copiii noștri, pentru că și elevii vor plăti, căci se anulează programul „Masa caldă”… S-au comasat școli, s-a  crescut norma didactică…un cadru calificat căruia i s-a mărit norma, pentru acele ore va fi plătit cu  20-25 de lei, maxim 35 de lei,  nici măcar plata unui muncitor necalificat .

 Nu se dorește o educație de calitate, în condițiile în care ai în clasă, ca profesor,  elevi din trei clase diferite, clasa a V-a, a VI-a și a VII-a…Cum poți preda trei materii total diferite în timpul unei ore? Ce să învețe acei copii?

Am avut  tabele date în fiecare unitate de învățământ, începând de luni…Au semnat oamenii în proporție de 80 %, inițial, după care au început presiunile din partea unor factori de decizie, fie directori, fie alte persoane. În primul rând am decis să boicotăm prin  lipsa organizării  festivităților de început de an, festivități la care, de regulă, vin politicieni care să se laude cu ce investiții au făcut  elevilor.

Ce rost au  unele investiții,  când în județul Giurgiu au dispărut posturi? În medie  aproximativ 200 de posturi… 160  au dispărut din cauza celor  două ore suplimentare,  dar de fapt, în realitate nu vorbim de doar două ore, ci în unele cazuri de patru, în special în cazul profesorilor care au 25 de ani vechime.  Și lor li s-a adăugat patru ore, nicidecum două. În afara celor 160 de posturi , au mai dispărut 40 de posturi  din cauza comasării,  pentru că sunt multe școli care  s-au  comasat și s-au făcut clase simultan. Exemplu: clasa a V-a  împreună cu clasa a VI-a  si  clasa a VIII-a, într-o singură sală de clasă, în jur de 22 de elevi… Exemplele pot continua în privința comasării claselor .

Au fost negocieri însă răspunsul domnului ministru  a fost uluitor, ne-a spus : „Nu o să renunțe profesorii la flori și la bomboane, inspectorii și directorii vor sta  câteva luni, și fără salariu o să facă ce li se spune…!” – ne-a mai precizat liderul de sindicat al Învățământului „Spiru Haret” din Giurgiu , Romica Marin.

