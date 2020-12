Întrebat recent, într-o discuție telefonică, dacă va reveni curând în politică, fostul președinte al PNL Giurgiu, Marin Anton ne-a declarat: Aștept…! Ce mi s-a spus să fac, aia am făcut. Sunt un soldat disciplinat…

Referindu-se la probabilitatea de a se întoarce într-un anume context, în politica giurgiuveană, Marin Anton a spus: Păi nu sunt giurgiuvean? Aș putea să merg să fac politică în altă zonă, dar cred că sunt destule de făcut la Giurgiu. Dacă se poate , dacă nu se poate…asta e! Eu , sincer, îmi doresc să ajut organizația PNL Giurgiu… sunt liberal…E adevărat că am fost curtat în perioada aceasta, mult și tare, să vin și să mă implic , dar nu vreau să mai greșesc. Am făcut odată o greșeală în viață, când m-am dus la doamna Udrea și uite așa am fost etichetat ca traseist. Așa că stau și aștept…Se poate aici, bine, nu se poate…Am 60 de ani deja…Între timp m-am pensionat, aveam anii acumulați pentru pensionare. Cine spune că e bine să îmbătrânești, vă spun eu că în realitate este o nebunie…! – ne-a mai spus Marin Anton.

(Jurnal)