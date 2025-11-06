Manelistul Dani Mocanu, merge la pușcărie! El e cel ce a compus hitul electoral: „Nicușor Dan, mare, mare matematician!” La câți ani este condamnat „cântăciosul”…

Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi, 6 noiembrie, de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.
” În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se spune în decizia Curții de Apel Brașov.
Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, împreună cu fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați. Victimele au fost lovite repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.
Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile arată cum Dani Mocanu o imobilizează pe una dintre victime, în timp ce fratele său o lovește cu bara metalică. Una dintre persoanele agresate, un fost sportiv, a suferit o fractură craniană gravă și, conform medicilor, a rămas cu sechele permanente.
De asemenea, în ianuarie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat de către Tribunalul Dâmbovița la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism și spălare de bani, însă decizia nu era definitivă. La 12 august, Mocanu a scăpat de aceste acuzații, după ce magistrații au decis că faptele s-au prescris.
Dani Mocanu a compus și o manea electorală despre actualul președinte, Nicușor Dan, în care și-a exprimat susținerea față de candidatul susținut de USR, în cursa pentru președinția României. În versurile piesei, Dani Mocanu îl numește pe Nicușor Dan un „mare matematician” care „i-a depășit pe toți” și „curăță țara de hoți…!”