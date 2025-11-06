În această dimineață, MASCAȚII au descins în comuna Izvoarele, la o societate comercială şi la domiciliul unei persoane suspectate de trafic de substanțe sau produse toxice!

Mascații au descins în această dimineață, în comuna Izvoarele, județul Giurgiou la o societate comercială şi domiciliul unei persoane suspectate de trafic de substanțe sau produse toxice!

„În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Giurgiu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare două mandate de percheziție, în județul Giurgiu, la sediul unei societăți comerciale și la domiciliul unei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de traficul de substanțe sau produse toxice.

Din materialul probator administrat a rezultat faptul că, în perioada septembrie-noiembrie 2025, persoanele cercetate ar fi comercializat substanțe pentru protecția plantelor, fără a fi autorizate în acest sens.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în vederea documentării cauzei și tragerii la răspundere a persoanelor cercetate, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu” – a precizat IPJ Giurgiu.