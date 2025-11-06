Guvernul a alocat județului Giurgiu importante sume de bani pentru serviciile sociale din sistemul de protecție a copilului și unităților de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

joi, noiembrie 6, 2025
Guvernul a decis astăzi, 6 noiembrie, 2025, alocarea a circa 320 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea unei părți din deficitul înregistrat în domeniul asistenței sociale.

Județului Giurgiu i-a fost alocată suma de 5.188.000 lei, cea mai mare parte – 2.855.000 lei – fiind destinată serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului.

De asemenea, pentru măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap a fost alocată suma de 1.811.000 lei, iar pentru cheltuielile de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice și a unităților de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – 522.000 lei.

Domeniul asistenței sociale este un sector vast, care vizează sprijinirea indivizilor, familiilor și grupurilor pentru a depăși situații de dificultate, a preveni excluziunea socială și a le crește calitatea vieții.

. Aceasta include o gamă largă de servicii sociale, evaluarea riscurilor sociale, planificarea intervențiilor și activități academice și administrative legate de problemele sociale

