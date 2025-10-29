miercuri, octombrie 29, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate MAI avertizează: plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie duce la anularea lor

MAI avertizează: plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie duce la anularea lor

Jurnal
-
0
MAI avertizează: plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie duce la anularea lor

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția cetățenilor că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificatele de naștere, căsătorie sau deces, nu este permisă de lege. Documentele asupra cărora se aplică această procedură își pierd automat valabilitatea și sunt considerate nule.

Reprezentanții MAI explică faptul că, deși mulți români aleg plastifierea pentru a proteja documentele de uzură, această metodă modifică structura originală a actului, ceea ce contravine normelor legale privind evidența persoanelor. În consecință, actele plastifiate nu mai pot fi folosite în proceduri administrative, cum ar fi reînnoirea cărții de identitate sau alte demersuri oficiale.

Ce trebuie făcut în cazul actelor plastifiate

Instituția recomandă persoanelor care au astfel de documente să solicite eliberarea unui duplicat. Acesta poate fi obținut de la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară sau, în cazul cetățenilor aflați în străinătate, prin intermediul consulatelor României.

De asemenea, MAI sfătuiește cetățenii să păstreze actele de stare civilă în folii transparente de protecție, fără a aplica proceduri care pot altera suportul de hârtie ori elementele de siguranță tipărite pe documente.

Prin acest avertisment, Ministerul subliniază importanța păstrării integrității documentelor oficiale, pentru a evita situațiile neplăcute în care acestea devin nevalabile și necesită înlocuire.

VREMEA

Giurgiu
nori împrăștiați
12.8 ° C
12.8 °
12.8 °
51 %
1.8kmh
34 %
mie
13 °
J
20 °
vin
20 °
S
20 °
D
21 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com